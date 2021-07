Helte matvarer på døende mann – nå er de dømt

To menn er henholdsvis dømt til 10 og fire måneder i fengsel for å ha forlatt en døende mann i hjelpeløs tilstand. Mennene skal ha helt flere dagligvarer på mannen, før de forlot ham i sin egen leilighet.

SI januar i fjor ble en mann funnet død i leiligheten sin i Nordfjord.

To unge menn er nå i Sogn og Fjordane tingrett dømt til henholdsvis 10 og fire måneders fengsel, for å ha forlatt mannen i en hjelpeløs tilstand før han døde.

Det var Bergens Tidende som først omtalte saken.

Helte Biola og såpe

Ifølge en fersk dom hadde de to unge mennene vært i mannens leilighet da den fungerte som et samlingssted for folk som ville ruse seg og feste. Den samme kvelden skal den nå omkomne mannen selv ha vært beruset, og sovnet i leiligheten.

De to unge mennene skal da ha kastet vann på mannen, som gjorde at han våknet, reiste seg opp, for så å falle igjen, og ble liggende på gulvet. Ifølge dommen ble mannen liggende der til han døde.

De unge mennene skal imidlertid «for gøy» ha helt varer som potetmos, saus, Biola, krydder, sjampo og såpe på mannen, i tillegg til å legge kjølevarer i buksen hans. Ifølge dommen ble mye av det de gjorde også filmet og sendt til venner.

Vitner forklarte i retten at de mottok videoer fra stedet, som viste at noen gikk oppå ryggen til den livløse mannen.

Mennene skal deretter ha forlatt mannen, og latt verandadøren og inngangsdøren til leiligheten stå åpen, fordi de mente at «mannen trengte luft».

I retten forklarte mennene at de jevnlig sjekket pulsen til mannen på gulvet, og at de tenkte at mannen behøvde å sove ut rusen.

Omkom

Dagen etterpå ble mannen funnet liggende død av en nabo. Ifølge obduksjonsrapporten var kombinasjonen av alkohol, hasj og medikamenter hovedårsak til dødsfallet, men nedkjøling kan imidlertid også ha bidratt.

Ifølge dommen døde mannen mest sannsynlig av andre årsaker enn mennenes handlinger, og det at mannen omkom ble dermed ikke vektlagt i straffutmålingen.

Politiet siktet også en tredje mann innledningsvis i etterforskningen, men saken mot denne mannen ble henlagt.

– Alt for tidlig

Paul-Inge Angelshaug er forsvareren til mannen som er dømt til fire måneders fengsel. Han sier at han har rukket å prate med klienten sin om dommen.

– Vi har selvfølgelig pratet om dommen, selv om han ikke får den forkynt før på torsdag. Men vi har ikke diskutert hvordan vi skal reagere på dommen, det er alt for tidlig, sier han til TV 2.

Ivar Blikra er forsvareren til personen som er dømt til 10 måneder i fengsel. Da TV 2 ringer Blikra, forklarer han at han «er på et fjell», og at han ikke har mulighet til å svare på spørsmål.