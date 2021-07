Giftet seg på utradisjonelt vis: – Det ble helt perfekt

– Det ble egentlig bedre enn det bryllupet vi originalt planla, sier norske Elisabeth Espelid Stråle (21) til TV 2.

Hun giftet seg tidligere denne måneden med svenske Elias Espelid Stråle (23) på en ganske utradisjonell måte.

De valgte å gifte seg på svenskegrensen.

Bryllup på grensen

Paret hadde i utgangspunktet tenkt at Elias sin familie skulle komme fra Sverige til Bergen. Der skulle de gifte seg i menigheten til Elisabeth.

– Vi hadde jo egentlig planlagt et bryllup i Bergen, men med tanke på korona så skjønte vi i slutten av mai at det ikke lot seg gjennomføre, sier Elisabeth til TV 2.

PÅ GRENSEN: Ettersom Elias er fra Sverige og Elisabeth er fra Norge, valgte paret å gifte seg på grensen for at begges gjester fikk delta. Foto: Victoria Joy Photography

De inviterte til bryllup på grensen mellom Norge og Sverige, sånn at begges familie og venner fikk deltatt på hver sin side.

– Vi kom frem til at så lenge vi fikk ha de nærmeste av venner og familie der, så var det det viktigste. Vi endte opp med 25 gjester på hver side av grensen. Vi hadde jo i utgangspunktet planlagt å ha nærmere 150 gjester, men dette ble mye mer behagelig, sier Elisabeth.

Bryllupet ble livestreamet på Facebook for de som ikke kunne delta.

Fast bestemt på datoen

Da TV 2 snakket med paret forteller Elias og Elisabeth at de var fast bestemt på den datoen de hadde satt.

– Vi ble forlovet i oktober 2020, så da var jo allerede korona godt i gang. Vi satt en dato, og vi ville holde oss til den, sier Elias.

ESPELID STRÅLE: Ekteparet var sikre på at de ville gifte seg denne sommeren - uansett koronarestriksjoner. Foto: Victoria Joy Photography

De forklarer at de etter hvert skjønte at det kom til å fortsatt være restriksjoner på bryllupsdatoen, noe som gjorde at de måtte tenke alternativt.

– Jeg føler vi har planlagt ti forskjellige bryllup, og det gikk veldig opp og ned fordi vi aldri helt visste hvordan det kom til å bli, sier Elisabeth til TV 2.

SKILLET: Med enkle gjerder ble svenskegrensen markert. Foto: Victoria Joy Photography

Varierende reaksjoner

Både selve vielsen og festen etterpå ble holdt på svenskegrensen.

De forklarer at faren til Elisabeth er snekker, og bygde noen enkle gjerder som skilte de svenske gjestene fra de norske.

– Det fungerte egentlig veldig bra. Vi var litt redde for at det skulle bli veldig delt, men alle snakket på tvers av grensen og ble godt kjent, sier Elisabeth til TV 2.

Hun forklarer videre at reaksjonene ikke lot vente på seg da de sendte ut invitasjonene.

– Det var mange som ble overrasket. Vennene mine sa det var typisk meg å gjøre noe sånt. Alle vi inviterte, og som kunne komme, var veldig positive og synes det var morsomt.

Møttes på De karibiske øyer

Både Elisabeth og Elias gikk på bibelskole på en øy i Karibia. Da de begge befant seg der for tre og et halvt år siden, førte tilfeldighetene dem sammen.

– Det var en orkan i området som førte til at skolen vår reiste til Elias sin skole. Jeg likte jo Elias godt, men tenkte ikke så mye over det, sier hun.

Etter hvert begynte de å prate på meldinger og ringes, og da koronapandemien inntraff var det en god unnskyldning til å tilbringe enda mer tid sammen.

– Vi begynte å reise til og fra hverandre i starten, og under korona begynte vi å være sammen i lengere perioder ettersom det ble mulig på grunn av nettundervisningen, sier Elias.

DRØMMEDAG: I følge paret var det en emosjonell vielse i fantastiske omgivelser. Foto: Victoria Joy Photography
SVENSKENE: Selskapet på den svenske siden. Foto: Victoria Joy Photography
NORDMENN: Selskapet på den norske siden av grensen. Foto: Victoria Joy Photography
FORNØYDE: Gjestene var fornøyde med løsningen, og brudeparet forklarer at det ikke ble så delt som man kanskje skulle trodd. Foto: Victoria Joy Photography
EMOSJONELT: Det ble en emosjonell dag på svenskegrensen, forklarer de. Foto: Victoria Joy Photography

Viktig med den kristne tro

Elisabeth studerer interkulturell forståelse i Bergen, og Elias jobber som grafisk designer. I fremtiden vil de begge to reise utenlands.

KRISTNE: Paret vil i fremtiden reise til utlandet for å lære folk om Gud. Foto: Victoria Joy Photography

– Vi er begge to kristne, og har veldig lyst til å nå ut til de som ikke kjenner til Gud, sier Elisabeth.

Elias har jobbet aktivt innen sin menighet i Sverige, og det var viktig for dem begge to at de giftet seg innen den kristne tro.

– Vi hadde allerede giftet oss på papiret før vi gjorde det på grensen, men det var viktig for oss å ha seremonien foran familie, venner og Gud, sier Elias.

Viet av faren

Vielsen ble holdt i enden av en blindvei ved siden av et nedlagt kapell. Elisabeth forklarer at dagen ble emosjonell og vakker.

– Det var egentlig et helt perfekt sted, og vi fikk nydelig vær, sier hun.

Paret, som allerede hadde blitt gift på papiret, valgte å la en spesiell person stå for selve vielsen.

VIGSLER: Faren til Elisabeth fikk æren av å vie datteren og Elias. Foto: Victoria Joy Photography

– Det var faren til Elisabeth som viet oss. Vi skulle egentlig ha pastoren fra menigheten til Elisabeth, men det ble litt for langt å reise, sier Elias og fortsetter:

– Det ble veldig emosjonelt og kraftfullt. Han var veldig flink, og ble ganske rørt selv.

– Ikke så mye klemming

Men så til det store spørsmålet: hvilken side befant brudeparet seg på?

– Vi var på den norske siden. Det var litt kjipt å ikke kunne gå over til mine venner og familie på den svenske siden, men med korona så blir det ikke så mye klemming uansett, sier Elias.

De mener nå at alt ble som det skulle.

– Jeg synes det var helt perfekt. Jeg ville ikke hatt et tradisjonelt bryllup, og har alltid hatt lyst til å gifte meg ute, sier Elisabeth, mens Elias sier seg enig:

– Jeg er veldig glad det ble et intimt og ikke så stort bryllup. Man kjenner seg mye mer nære. Det ble bra som det ble.