Hvem husker ikke den smått legendariske og linjelekre coupeen Opel Manta fra 70- og 80-tallet?

Bilen ble lansert første gang i 1970 og med sitt tøffe, og sporty utseende var dette, sammen med erkrival Ford Capri, en av de største dame-magnetene man kunne ha på den tiden.

For Opels del var teknikken basert på Ascona, som var en annen stor suksess for merket.

Den var en attraktiv coupe med plass til fire personer, akkurat det mange kunder etterspurte på den tiden.

Manta kom i to generasjoner. Den første som enkelt og greit bli kalt «A» ble produsert fram til 1975, i totalt 498.553 eksemplarer. Da ble den avløst av Manta «B» som ble produsert helt fram til 1988.

Gjør comeback

Opel Manta kom i 1970 og bilen ble raskt kjent som en «damemagnet».

Etter at modellen forsvant, har ryktene kommet og gått om en ny Manta. Men det har blitt med bare ryktene. Fram til nå.

Forleden ble nemlig bilnyheten mange Opel-fans har ventet på endelig bekreftet. Manta skal gjenoppstå. Det var Opel sjefen selv, Michael Lohscheller, som slapp nyheten under det digitale møtet Stellantis EV Day 2021.

– Manta er et ikon i Opel-historien og en inspirasjon for fremtiden. Vi vil sette nye Opel Manta i produksjon – helelektrisk så klart, lovet Lohscheller. Dermed er det ikke lenger noen tvil.

Vanvittig respons på konseptbil

B-modellen av Manta kom som 1976-modell og hadde strammere linjer, men var ellers tro mot Manta-konseptet.

Opel viste tidligere i år konseptet Opel Manta GSe ElekroMOD. Les om den her.

Det er sjelden en sak om en konseptbil skaper så stort engasjement som det denne gjorde. Saken leste svært godt her på Broom og kommentarene formelig haglet inn på Facebook etter at vi omtalte bilen. De aller, aller fleste positive, selv om noen også uttrykte skuffelse over at den var elektrisk.

Det var ikke bare hos Broom-leserne begeistringen var stor. Den overveldende responsen konseptet fikk, gjør at Opel virkelig tør å satse på Manta igjen.

Tidligere i år viste fram Opel denne gule Mantaen. Responsen lot ikke vente på deg. I bakgrunnen sees den originale fra 1970 .

Dermed blir Manta GSe ElektroMOD mer enn bare mimring tilbake til det Manta A var på 70-tallet. Den har allerede inspirert Vizor-designet som kommer på alle Opel-modeller fremover, og i løpet av noen år kommer en helt ny Manta-e på markedet.

Opel står midt i en omfattende elektrifisering. Allerede i løpet av året vil merket ha ni elektrifiserte modeller. Innen 2028 skal alle Opels modeller være elektriske. Les mer om det her.

Dette er altså den første skissen av det som skal ble den nye helelektriske Opel Manta. Produksjonsutgaven blir neppe helt lik, sier Opel selv.

Opel har ikke sluppet noen flere detaljer rundt bilen ennå, annet enn et bilde av den grønne konseptbilen på toppbildet i denne saken. De presiserer at dette er nettopp et konsept og at endringene til en produksjonsmodell kan bli betydelige.

Det er nok grunn til å anta at man fortsatt må smøre seg med noe tålmodighet før man kan hente seg ut en helt ny Opel Manta. Bilen er på et tidlig stadium. Om nykommeren blir en like stor suksess som de opprinnelige Manta-modellene vil bare tiden vise.

