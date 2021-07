Mann i 30-årene pågrepet – mistenkt for brannstiftelse i Stavanger-området

Mannen ble pågrepet på fredag, og er siktet for å ha tent på en innbytterboks i Randaberg, 26. juni. Det skriver Stavanger Aftenblad.

– Han er siktet for skadeverk i forbindelse med en brann i Randaberg. Mannen er avhørt, men vi ønsker ikke å gå i detalj på hva han har forklart, sier politiadvokat Marita Hagen.

Forrige søndag skrev TV 2 om at det hadde brent flere steder i Stavanger-området, og at politiet mistenkte at en brannstifter var løs.

Hagen presiserer at mannen kun er siktet for én av brannene, og det er foreløpig uvisst om han har noen kobling til de andre.

– Vi har tidligere sagt at vi ser brannene i sammenheng, men vi kan ikke utelukke at det blir flere pågripelser her. Etterforskningen er pågående, og politiet ser svært alvorlig på omfanget av disse hendelsene, sier Hagen videre.

Flere branner

Fra 15. juni til 4. juli oppstod det seks små branner i Stavanger-området, deriblant i en gapahuk, en søppeldunk, i et bedehus og i et speiderhus.

To menn skal ha blitt sett løpende fra speiderhuset som stod i brann.

Politiet skriver at de av hensyn til etterforskningen er tilbakeholdne med informasjon.

Store skader

Kommunikasjonsrådgiver i Sør-Vest politidistrikt Linda Merethe Lie sa til TV 2 at politiet er ganske sikre på at brannene er påsatt. Politiet satte også inn ekstra etterforskingsressurser for å komme til bunns i hvem som er ansvarlig for brannene.

Ingen personer er skadd som følge av brannene, men de påtente byggene og gjenstandene har fått store skader.