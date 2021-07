Brennhet Sagosen: – Klarer vi det, kan du kalle det et drømmeår

Champions League-triumf, seriegull og forlovelse: Én ting gjenstår før Sander Sagosen (25) kaller 2021 for et drømmeår.

– Det har vært tøft i perioder. Vel så tøft for hodet, som for kroppen, sier Sander Sagosen til TV 2.

Trønderens første år som Kiel-spiller etter overgangen fra Paris Saint-Germain ble et maratonår av de helt sjeldne.

Nå har han fått hvilt ut etter en suksessfull sesong i Tyskland - som ble det fjerde landet han seriemester i.

– Det har vært fullt kjør i 48 uker. Vi har spilt kamper tredje hver dag fra oppstart til slutt og langt ut i juni. Det har aldri vært pause til å puste ut eller ta en frihelg, forklarer han.

– Han spiller på en annen måte

– Veldig bra. Han har gjort en vanvittig god jobb, sier landslagstrener Christian Berge når han blir bedt om å oppsummere Sagosens debutsesong i Tyskland.

SJEFEN: Sagosens debutsesong har imponert Christian Berge (t.h). Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB

– Han spiller veldig voksent og bra, og på en litt annen måte enn tidligere. Han er ikke like mye i dueller, men skyter mer. Så får vi se hvordan vi skal bruke det inn mot laget vårt i OL, fortsetter landslagssjefen.

Sagosen brukte bare 31 sekunder på å score for Kiel i debuten i september i fjor. Siden den gang ble det både Champions League-tittel og 248 mål i alle turneringer på veien mot seriegullet som kom i slutten av juni.

Forlovet: – Helt fantastisk

– Vi kriget uke inn, uke ut. Det er det vi lever for. Det var en helt fantastisk følelse.

I mellomtiden rakk han å fri og få ja av kjæresten Hanna Bredal Oftedal.

– Det føles fantastisk. Det har vært en veldig lykkelig tid etter det, og både meg og Hanna er veldig fornøyd, smiler Sagosen.

– Hva skal til for at vi kan kalle det et drømmeår, nå da?

– Jeg skulle gjerne hatt noe rundt halsen fra VM i Egypt, men det er litt sånn idrett er - du kan ikke vinne alt hele tiden. Men det er nettopp det som gjør oss sultne og meg motivert til å kjempe videre. Vinner vi OL, kan vi kalle det et drømmeår, humrer han og blunker.

Norges herrelandslag i håndball har ikke vært i et OL siden 1972.

Mandag gikk flyet fra Gardermoen retning den japanske hovedstaden - med et lag sterkere enn på veldig lenge, mener mange.

– Det er en fantastisk gjeng. Det er gutter som har kjent hverandre i mange år. Det er en sulten gjeng - vi kjenner hverandre ut og inn - og har en ung frekkhet i oss. Jeg gleder meg til å komme i gang med dette eventyret. For det er det kommer til å bli: Et eventyr, sier Sagosen.