Trenden har snudd: – Har knapt sett et redningshelikopter i år

Det kan se ut til at folk er bedre forberedt til å gå Norges mest populære fjelltur i år, ifølge DNT. Hovedredningssentralen har ikke registrert et eneste oppdrag på Besseggen hittil i år.

Også i år blir det norgesferie på de fleste av oss, og det kan se ut til at nordmenn har blitt litt mer rutinerte.

Det opplever vert for DNT-hytta Gjendesheim, Marius Haugaløkken.

Hytta ligger ved foten av Norges mest populære fjelltur, Besseggen.

Om lag 50.000 besøker fjellet hvert år, og tidligere var det stadig vekk redningsaksjoner for å hente folk i trøbbel.

Nå opplever imidlertid Haugaløkken at det har vært få redningsaksjoner på fjellet i år.

VERT: Marius Haugaløkken, vert på DNTs hytte Gjendesheim, sier det er gledelig at det har vært få redningsaksjoner på Besseggen i år. Foto: Geir Olsen / NTB

– Jeg har knapt sett et redningshelikopter på Besseggen i år. Sånn har det ikke vært tidligere år, sier Haugaløkken til TV 2.

Ingen oppdrag

Antakelsene til Haugaløkken får støtte fra tallene.

Hovedredningssentralen i Sør-Norge (HRS) har ikke registrert en eneste redningsaksjon på Besseggen så langt i år, opplyser de til TV 2.

Fra 1. januar til 15. juli i 2020 hadde de vært på fjellet seks ganger. I samme periode i 2019 hadde de aksjonert fem ganger.

HRS understreker at det ikke er sikkert de registrerer alle oppdrag, som luftambulanseoppdrag.

Norsk luftambulanse opplyser til TV 2 at de ikke fører statistikk spesifikt for oppdrag på Besseggen.

Besseggen Besseggen er en skarp fjellkam i østlige Jotunheimen i Vågå kommune i Innlandet fylke.





Besseggen er en av de mest populære fjellturene i Norge.





I 2019 gikk rundt 60 000 personer denne turen, noe som er en dobling fra 2011.





Turen over Besseggen mellom Gjendesheim og Memurubu tar mellom seks til åtte timer. Kilde: Stor Norske Leksikon og Besseggen.net.

Politiet i Innlandet melder at de har hatt to aksjoner på Besseggen så langt i år. I hele 2020 aksjonerte de elleve ganger, i 2019 var tallet ni.

Samtidig som antallet redningsoppdrag er lavt, er antallet besøkende omtrent på nivå med i fjor, opplyser Gjendebåten til TV 2.

– Det kan være tilfeldigheter som gjør at det er færre redningsaksjoner i år. Det har vært bra vær, og jeg tror også folk kan ha forberedt seg bedre, sier Haugaløkken i DNT.

– Dette er et godt tegn. Det pleier å være mye redningsaksjoner, sier han videre.

Sparer statskassa

For noen år siden ble «Besseggenpatruljen» etablert som følge av at antallet redningsaksjoner var høyt. Målet er å hindre redningsaksjoner, som koster samfunnet mye penger.

Lite mat og vann og dårlig form er ofte årsaken til redningsaksjonene.

– For to år siden så vi redningshelikopter hver dag de første sju dagene vi åpnet, sier Haugaløkken.

Sivert Bjørnsrud er i sin første sesong i Besseggenpatruljen. Han trodde at han kom til å få det travlere.

– Mitt inntrykk er at det virker som folk er forberedt på norgesferie og fjellturer i år, sier han til TV 2.

Bjørnsrud sier at det ikke nødvendigvis er utstyret som gjør at folk må bli hentet ned. Den vanligste fella folk går i, er å overvurdere egen form.

– Jeg har sett folk møte i dårlige sko, men de kan være i god fysisk form og klare turen, men så har du også folk som møter i kliss nye Norrøna-klær og nye sko, men har ikke formen til å fullføre, sier Bjørnsrud.

Han råder folk til å sette seg inn i hva turen innebærer og ha med mye mat og drikke.

– Det er mange som ser bilder på Instagram, men de leser ikke at det er en krevende tur. Det er mange som undervurderer Besseggen og overvurderer egen form, sier Bjørnsrud.

Til stor hjelp

Stabssjef Pål Erik Teigen i Innlandet politidistrikt er glad for at Besseggenpatruljen er etablert.

– De rydder unna mye. Det er til stor hjelp, sier Teigen.

Han sier at redningsaksjoner koster mye ressurser. Han sier at det har vært færre redningsoppdrag på Besseggen etter at patruljen ble etablert i 2017.

– Selv om antallet besøkende har doblet seg siden 2011, har antallet redningsaksjoner blitt holdt på et lavt nivå med Besseggenpatruljen, sier han.