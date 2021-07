Fotballryktene: Messi skal ha bestemt seg

Lionel Messi-sagaen ser ut til å gå mot veis ende, mens Everton-manager Rafa Benitez jakter Napolis Koulibaly. Her er mandagens fotballrykter!

Manchester Citys 24 år gamle brasilianske spiss Gabriel Jesus skal være Juventus' høyeste prioritet når de skal styrke angrepet for neste sesong.

Hvis ikke det går veien, skal den italienske 21-åringen Moise Kean være et alternativ å hente tilbake til Torino-klubben, melder Tuttosport.

Arsenals håp om å signere Ajax' 25 år gamle keeper, Andre Onana, er blitt betydelig mindre etter at kameruneren har ferdigforhandlet lønn- og kontraktsvilkår med Lyon. Til tross for dette har ikke klubbene kommet til enighet enda, ifølge The Sun.

London-klubben rapporteres å være enda nærmere å signere, er Wolverhamptons 24 år gamle midtbanestjerne Ruben Neves, skriver portugisiske Record. En annen midtbanespiller Arsenal er ute etter, er Leicesters James Maddison, ifølge Daily Star.

Lionel Messi skal være klar for å signere ny kontrakt med Barcelona etter å ha blitt registrert for den kommende La Liga-sesongen, melder AS.

Barcelona skal også være interessert i å signere Lilles 23 år gamle midtbanespiller Renato Sanches, men det kan vise seg vanskelig etter som den økonomiske situasjonen er prekær. I skyggene lurer Tottenham og Daniel Levy, som også har et ønske om å hente portugiseren, skriver Le10 Sport.

Rafael Benitez skal ha startet prosessen med å lokke en av sine tidligere Napoli-elever til Merseyside. 90min rapporterer nemlig at spanjolen er meget interessert i å hente Kalidou Koulibaly til Everton. I tillegg til å selge Koulibaly er italienerne villig til å lytte til bud på midtbanespilleren Fabian Ruiz i forsøk på å redusere lønnskostnadene, men har enda til gode å motta bud på noen av spillerne.

Den danske EM-kometen og Mikkel Damsgaard er under lupen av flere storklubber etter strålende spill for Danmark i det nylig avsluttede mesterskapet hvor danskene røk ut i semifinalen mot England. De siste beilerne til Sampdoria-spilleren skal være ingen ringere enn Real Madrid, skal vi tro Tuttosport.

Patrick Vieira skal allerede ha sett seg ut spillere fra hans tidligere klubber når han skal forsterke sitt Crystal Palace-lag på topp, melder The Sun. Arsenals Eddie Nketiah er nemlig øverst på listen til den tidligere Arsenal-legenden. På den listen skal også Kasper Dolberg, som spiller for Veiras tidligere klubb Nice, være.

Den samme avisen melder også at West-Ham har sett seg ut Chelseas unge spiss, Tammy Abraham, som sin neste signering.