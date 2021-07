Elbilen Mustang Mach-E har gitt Ford et voldsomt salgsløft i Norge. De første båtlastene med biler kom til landet i vår. Det ruller snart 3.000 eksemplarer på veiene våre og Mustang Mach-E kommer til å bli en av de mest solgte bilene totalt sett i 2021.

Nå åpner Ford for bestilling av en ny verstingutgave, den råeste og mest eksklusive versjonen av Mustang Mach-E.

Med opptil hele 487 hestekrefter og 860 Nm i dreiemoment, leverer Mach-E GT mer dreiemoment enn noen annen produksjonsmodell fra Ford i Europa. 0 - 100 km/t går unna på bare 3,7 sekunder.

Et slikt tall er det bare noen superbiler som kan matche. Ja, og så et visst annet amerikansk bilmerke som bare driver med elbiler...

Prisen? Fra 635.000 kroner.

Mer krefter til bakhjulene

Bilen kommer standard med to elektriske motorer, firehjulstrekk, avanserte MagneRide® adaptive dempere som justerer seg etter valgt kjøremodus. Dessuten bremsesystem fra Brembo.

Drivlinjen er satt opp slik at mer av kreftene blir fordelt til bakhjulene, sammenlignet med de andre Mustang Mach-E med firehjulstrekk. Det bør sørge for økt morofaktor.

Den kommer også med et nytt kjøremodus, «Helt utemmet», som er utviklet for å balansere bruken av krefter og dreiemoment for best mulig rundetider på bane.

Noen detaljer er unike for GT-utgaven, men designet er på ingen måte utagerende.

– Overveldende mottakelse

Ford lover at Mustang Mach-E GT i praksis har alt utstyr som standard, man velger kun farge og eventuelt panoramatak. På de første volumene av Mach-E GT som blir tilgjengelig for bestilling, er den allerede ferdig utstyrt med panoramatak og i fargene Grabber Blue, Cyber Orange og Dark Matter Grey. Disse topp utstyrte lanseringsmodellene koster fra 658.000 kroner.

– Mottakelsen vi har fått av nye Mustang Mach-E blant norske kunder har vært helt overveldende. Bare i løpet av de to siste månedene har vi levert nesten 3.000 nye helelektriske ponnier. Når vi nå lanserer en supersportsbilvariant med de samme praktiske egenskapene til en svært konkurransedyktig pris, ligger alt til rette for at dette blir en suksess, sier administrerende direktør i Ford Motor Norge, Per Gunnar Berg.

Innvendig er det ganske så likt "standard" Mach-E, med noen unntak.

500 km rekkevidde i Mach-E GT

Mach-E GT kommer som standard med et batteri på 88 kWt netto (99 kWt brutto) og har en anslått rekkevidde i henhold til WLTP-målemetoden på opptil 500 km.

Med lading opptil 150 kW, kan den lade hele 99 km på bare ti minutter og fra 10 til 80 prosent på rundt 45 minutter. Da forutsatt optimale forhold.

Den bakre motoren når maksimalt dreiemoment i løpet av kun 0,5 sekunder. Samtidig får den hjelp av en frontmontert elektrisk motor for sømløs akselerasjon, bedre fremkommelighet og enda bedre egenskaper ved kjøring i skarpe svinger.

Når sjåføren skifter fra kjøremodusene «Stille» til «Aktiv» og videre til «Utemmet,» forandrer bilens karakter seg mer og mer i retning av en bakhjulsdrevet sportscoupe, mye på grunn av økt distribusjon av dreiemoment til bakaksel.

GT-utgaven kommer garantert til å selge godt i Norge, der mange ønsker seg en bil som skiller seg litt fra mengden.

Svartlakkerte detaljer

Som standard kommer også Mustang Mach-E GT med Magneride adaptive dempere som er spesielt tilpasset europeisk bruk.

Systemet kontrollerer magnetorologisk væske inne i demperne i sanntid, for hele tiden å sørge for tilpasset demping etter førerens kjørestil i øyeblikket, og i tråd med det kjøremoduset som er valgt.

Eksklusive 20-tommers aluminiumsfelger med høyglans svarte detaljer, røde bremsekalipere og svartlakkerte detaljer på blant annet tak, sidespeil, luftinntak og frontsplitter er blant eksteriørdetaljene som kommer med den nye versjonen.

De store leveringene av Mustang Mach-E startet i mai. GT-utgaven kommer til landet rundt årsskiftet.

Kommer mot slutten av året

På innsiden setter du deg ned i Ford Performance-sportsseter med god polstring, kombinert med egendefinert «soft touch» ratt- og dørdetaljer. Standard er også premium B&O lydsystem med 10 høyttalere, totalt bagasjeromsvolum på 502 liter hvorav 100 liter i en drenerbar frunk og en 15,5’’ skjerm med Fords SYNC 4A system som lærer av sjåførens vaner.

Mustang Mach- E GT kommer også som standard med en rekke avanserte førerassistanseteknologier som 360° kamera og intelligent adaptiv cruisekontroll.

Bilen er ikke veldig langt unna. Leveringene av Mustang Mach-E GT estimeres å starte mot slutten av året/tidlig i 2022.

