Slakter Southgates straffegrep: – Det kommer til å bli boret i

Italia-England 4-3 (1-1 etter ordinær tid)

Se alle målene og den avgjørende bommen øverst!

Gareth Southgate var mannen som sviktet da England tapte semifinalen mot Tyskland i EM i 1996. 25 år senere, i EM-finalen, tapte Southgates England igjen på straffesparkkonkurranse da Italia vant EM.

Innbytterne Marcus Rashford, Jadon Sancho og Bukayo Saka bommet sine straffeforsøk. Da sistnevnte bommet var en ny engelsk nedtur et faktum og Italia vant EM.

– Når det gjelder straffene, så var det min avgjørelse og ansvaret ligger på meg, sier Southgate etter kampen.

TV 2s kommentator Øyvind Alsaker sier følgende om England-trenerens avgjørelse:

– Southgate har blitt hyllet for sine grep, men de byttene sviktet helt. To mann inn for å skyte straffer, ingen hadde ballkontakt før de skulle stå der, så der.. England har vært kalkulert gjennom hele EM. Mest kalkulerte laget. Men her ble de litt for kalkulert, sier Alsaker.

Jordan Pickford reddet to av Italias straffer, men det var innbytterne som sviktet. To av dem ble satt inn etter 119 minutter.

– Hvis vi skal begynne å pirke, så er det hvem som går frem. Ser du blindt på den tabellen, de setter inn to mann ett minutt før slutt som ikke har matchen i kroppen. Det vil bli pirket i. Saka, 19 år står som femtemann, er det ikke Kane som skal stå der? Det er noen ting som ikke faller på plass der. Det vil bli boret i, men sånn er det jo å trene et lag i en finale. Det er nådeløst. Han har gjort en god jobb, så det er tilfeldighetenes spill, sier Alsaker.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen er ikke nådig med England-trenerens kampledelse etter en ny skuffelse.

– Med fasit i hånd var det noen fryktelige bytter før straffekonken og et forferdelig oppsett i selve straffesparkkonkurransen, sier han og tilføyer:

– England og Southgate har vært kalkulerte og solide hele mesterskapet, men ble de for feige i finalen? Kunne Southgate gitt Grealish enda flere minutter? Burde Saka blitt sittende på benken, for det var ikke bare straffesparket hans som var svakt. Alle disse spørsmålene vil surre i hodet til Southgate og teamet hans i lang tid fremover.

Likevel tror Mathisen at England-troppen tar med seg noe fra finalen.

– Hele England vil sitte igjen med at dette engelske laget har en stor framtid foran seg. Det er så mange talentfulle spillere i dette laget. De kommer til å kjempe i semifinaler og finaler i lang tid fremover, så får vi se om fotballen til slutt kommer hjem... sier Jesper Mathisen.