Italia er europamestere – England sviktet fra straffemerket

Hele Englands verste mareritt måtte til for å avgjøre EM-finalen. Igjen var det Englands nemesis straffesparkkonkurranse som avgjorde nasjonens EM-skjebne.

Italia-England 4-3 (1-1 etter ordinær tid)

Se Luke Shaws åpningsmål i videovinduet øverst!

I likhet med EM i 1996 ble Englands EM-skjebne avgjort ved straffesparkkonkurranse. Igjen var Gareth Southgate en av hovedpersonene.

I 1996 ble han den store synderen da han sviktet fra straffemerket. Søndag var det Southgate som bestemte hvilke engelske spillere som skulle ta straffene.

– Gåturen fra midtbanestreken til straffemerket er de lengste 30 meterne du kommer til å gå ditt liv, sa England-helt Alan Shearer før straffesparkkonkurransen.

Det gikk som det måtte gå. Igjen ble spillere og supportere på Wembley stående igjen med tårer. Marcus Rashford, Bukayo Saka og Jadon Sancho bommet på engelskmennenes straffespark.

– Italia er det laget som har imponert mest i EM. De har virkelig fremstått som et velfungerende kollektiv både offensivt og defensivt. Donnarumma, Bonucci og Chiellini er bunnsolide, og den sentrale midtbanen deres er fenomenal. For noen deilige fotballspillere. Vi må heller ikke glemme Chiesa – for han er Italias beste spiller frem til ha blir byttet ut, sier TV 2 fotballekspert Jesper Mathisen.

Luke Shaw sørget for en drømmestart da han sendte England i ledelsen allerede før to minutter var spilt. Da italienerne fikk hjørnespark etter 66 minutter tok gladiatorene plass i Englands boks. Så vant de tre dueller på det påfølgende hjørnesparket og Leonardo Bonucci kriget inn utligningen.

– Men for en finale det ble. Jeg ble forelsket i Italia fra første spark, og i dette EM er de en så verdig vinner. Noe helt annet enn Portugal for fem år siden, sier Øyvind Alsaker og fortsetter:

– Det er et lag bygget fra asken fra laget som misset VM. Tre år uten tap, nå 34 kamper uten tap. Mancini som har drillet en gjeng som et klubblag. Utrolig imponerende. Locatellis mål mot Sveits var min første kommentering av Italia, Chiesa mot Østerrike. Jeg har forelsket meg ordentlig i det italienske laget, ingenting å si på det, sier TV 2s kommentator.

SVIKTET: Marcus Rashford fortviler etter å ha bommet på straffesparket sin. Foto: John Sibley

Pangstart for England

Gareth Southgate valgte å endre fra fire forsvarere til fem før finalen. Kieran Trippier som fikk plassen på høyrevingback brukte bare to minutter på å markere seg. Harry Kane spilte til Trippier, som tok med seg ballen og tittet inn i feltet.

Der så han Luke Shaw umarkert på bakerste stolpe. Innlegget fra Trippier var perfekt og Shaws avslutning det samme. Med strak vrist hamret han Wembley til himmels. Tidenes raskeste mål i en EM-finale.

– Det er fra vingback til vingback. Det rettferdiggjør laguttaket til Gareth Southgate, som denne kampen valgte å gå for fem forsvarere, sa tidligere England-helt Rio Ferdinand under BBCs TV-sending.

Federico Chiesa skapte Italias største sjanse i førsteomgang, men skuddet fra 20 meter snek seg utenfor målet til Jordan Pickford.

– England har vært helt fantastiske fra første spark, sa Alan Shearer i BBCs TV-studio i pausen.

Gladiatorene slo tilbake

Fem minutter ut i andreomgang ropte hele Wembley på straffespark. Raheem Sterling satte på turboen og forsøkte å smette inn mellom Chiellini og Bonucci. Begge stopperne brukte tilsynelatende armene og Sterling gikk i bakken, men kampens dommer Björn Kuipers vinket spillet videre.

Men det skulle snu for italienerne. Blåtrøyene fikk hjørnespark og gladiatorene i forsvaret kom frem én etter én. På hjørnesparket vant gladiatorene tre av tre dueller og Leonardo Bonucci fikk æren av å kjempe inn utligningen.

Det ble ikke flere mål i ordinær tid. Dermed gikk kampen til ekstraomganger. Slik begge lagenes semifinaler også gjorde.

– Jeg er skuffet over England. Italia har tatt mer og mer over. Jeg er småbekymret på England vegne, sa John Carew i NRKs studio før ekstraomgangene.

De ble målløse. Dermed skulle alt avgjøres ved straffesparkkonkurranse. Begge lagene scoret på sitt første straffespark, men da Andrea Belotti skulle da Italias andre bommet han. Dermed sørget Harry Maguire for at England var i føringen, men lagkamerat Marcus Rashford bommet.

Dermed var man like langt igjen. Chelsea-spiller Jorginho kunne avgjøre alt, men sviktet. Dermed måtte Bukayo Saka score, men også han bommet. Dermed ble Italia europamestere.