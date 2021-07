Straffehelten best på børsen: – Et eventyr av en keeper!

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen kåret Gianluigi Donnarumma (22) til banens beste i EM-finalen. Sett din egen børs under!

Italia-England 4-3 (1-1 etter ordinær tid)

Se den den avgjørende redningen øverst!

Italia er europamestere etter at de slo England i EM-finalen etter straffesparkkonkurranse søndag.

Luke Shaw ga Three Lions en drømmeåpning da han satte inn sitt første landslagsmål før to minutter var spilt. Italias stopperkjempe Leonardo Bonucci utlignet for Azzurri i andreomgangen.

Etter målløse ekstraomganger ventet straffesparkkonkurranse. Den vant Azzurri etter blant annet to redninger av Gianluigi Donnarumma, som også ble kåret til turneringens spiller.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen har felt sin dom over de engelske og italienske spillerne i EM-finalen.

Er du enig i Mathisens vurderinger? Sett dine egne karakterer under!