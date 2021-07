Går ut med detaljer på de omkomne etter flykrasjen i Sverige

Saken oppdateres.

Politiet i Sverige er ferdige med å identifisere personene som omkom i flykrasjen i Örebro. Alle pårørende skal være varslet.

Politiet går nå ut med alder, kjønn og hjemkommune til de omkomne.

Om bord i flyet var det åtte fallskjermhoppere, samt en pilot. Alle omkom i styrten.

Det var åtte menn og en kvinne.

To av mennene var fra Örebro. En i 50 årene og en i 20 årene.

To av mennene var fra Stockholmsområdet. Begge i 30 årene.

En mann og en kvinne var fra Karlsborg. Begge var i 30 årene.

En mann var fra Kristianstad og var i 60 årene.

En mann var fra Halmstad og var i 30 årene.

En mann var fra Söderköping og var i 30 årene.

Flyet skal nå være fraktet vekk fra Havarikommisjonen sine lokaler. Politiet fortsetter arbeidet med å innhente og gjennomgå etterforskningsmateriell.

Alle passasjerene tilhørte Örebro fallskjermklubb. Piloten skal ha tilhørt en annen klubb.

– Örebro er ikke større enn at alle kjenner noen som var med i flyet, også i vår stab. Det er en ekstra belastning for dem. Man kjenner hverandre i en by som Örebro, uttalte Per-Ove Staberyd, brannsjef i Örebro, til TV 2 lørdag.