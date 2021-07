Ble forlatt av tre lagkompiser. Nå kommer laget med innrømmelse

Jumbo-Vismas unge danske Jonas Vingegaard (24) har vært en av åpenbaringene i årets Tour de France. 24-åringen ligger på 3. plass sammenlagt, men det så ikke slik ut på søndagens etappe til Andorra.

Vingegaard hadde kun Mike Teunissen som hjelperytter i favorittgruppen. Samtidig var Wout van Aert, Steven Kruijswijk og Sepp Kuss i brudd. At Vingegaard satt isolert i favorittgruppen sammen med Teunissen, som slett ikke er kjent for sine klatrekvaliteter, overrasket TV 2s kommentatorer. De var ikke alene.

– En av de mest amatørmessige taktikkene i sportshistorien, konkluderte den tidligere proffsyklisten Christian Vande Velde på NBC.

Kort vei fra idioti til genistrek

Den «amatørmessige» taktikken endte med etappeseier til Kuss og avansement for Vingegaard i sammendraget. Selv om Kuss til slutt vant etappen, forteller Jumbo-Vismas Wout van Aert at det aldri var meningen Vingegaard kun skulle sitte igjen med Teunissen.

– Vi skulle egentlig bare ha én eller to ryttere i brudd. Jeg, Mike og en annen rytter skulle sitte med Jonas, forteller van Aert til dansk TV 2.

– Men Steven (Kruijswijk) var i brudd med sju-åtte ryttere. Jeg forsøkte å beskytte forspranget hans med å hoppe fra hjul til hjul bak ham. Plutselig fikk vi vite at vi hadde sluppet unna. Det var ikke akkurat planen, men vi kommuniserte og laget en plan for hvem som skulle vente først. Steven slet mest, så han ventet for å hjelpe Jonas. Jeg gjorde det samme seinere, fortsetter van Aert.

Vingegaard fikk hjelp av Teunissen så lenge lagkompisen orket.

– Vi visste at det kunne gå så lenge Mike passet på ham. Feltet kjørte ikke så fort, så det var en fin situasjon for oss. Da Ineos begynte å kjøre endret situasjonen seg. Da var vi nødt til å be Steven om å vente, sier Jumbo-Vismas sportsdirektør Frank Maasen.

Hyllet vinneren

Vingegaard hadde ikke nevneverdige problemer med å følge Tadej Pogacar på den siste stigningen. Faktisk prøvde dansken å rykke ved to anledninger. Etter etappen ville han ikke kritisere taktikken til eget lag.

– Jeg var ikke så isolert. Hvis jeg hadde hatt problemer, hadde jeg hatt folk foran som kunne vente på meg. Jeg følte aldri at jeg var i en dårlig situasjon, sier Vingegaard.

Han ville heller bruke tiden på å hylle etappevinneren Sepp Kuss.

– Jeg er superglad på hans vegne. Han bor her i Andorra, og han er en virkelig fin fyr, forteller Vingegaard, som kan se frem til mer støtte på de kommende fjelletappene.

– Fra nå av vil jeg hjelpe Jonas, uttalte Kuss etter seieren.