Ellevilt brasse-mål da Molde knuste Odd – leder Eliteserien med fem poeng

Molde - Odd 5-0 (3-0)

Molde rager på topp i Eliteserien og kunne sikre seg en luke på fem poeng ned til Bodø/Glimt med seier mot Odd søndag.

Odd er også i form, og har ikke tapt på sine fem siste kamper. Men til tross for gode muligheter til begge lag, så gjorde Molde kort prosess og knuste Skien-laget.

Magnus Wolff Eikrem serverte både Kristoffer Haugen til 1-0 og Sheriff Sinyan til 2-0. Ohi Omoijuanfo satte inn sitt 14. og 15. mål for sesongen, og Magnus Grødem skapte magi da han traff klokkeklart med et brassespark.

– Det er så deilig, det er så lekkert. Og for en debut-scoring, sa Discovery-ekspert, Tor Ole Skullerud, om Grødems mål.

Se kunstmålet øverst i artikkelen!



Med 5-0-seieren er Molde på full anmarsj i Eliteserien, og leder nå med fem poeng ned til Bodø/Glimt på 2. plass. Odd ligger på åttende plass med elleve kamper spilt.

Eikrem strålte i «comebacket»

De 2000 oppmøtte på Aker Stadion kunne juble for første gang allerede etter ni minutter.

Et vakkert Molde-angrep endte opp hos venstreback Kristoffer Haugen, som via et Odd-bein banket inn sitt femte mål for sesongen.

Magnus Wolff Eikrem har slitt med skader den siste tiden, men søndag var han tilbake fra start for moldenserne. Midtbanemaestroen serverte Haugen før 1-0-målet, og åtte minutter etter leverte han igjen.

Eikrems corner landet rett på hodet til Sheriff Sinyan, og midstopperen stanget kontant inn 2-0 for hjemmelaget.

Odd skapte også flere store sjanser, men Skien-laget måtte klare seg uten toppscorer Mushaga Bakenga, som var suspendert for gule kort. Og de andre klarte ikke å presse ballen i mål.

Ohi i storform og drømmemål

Forrige uke ble det klart at Ohi Omoijuanfo forlater Molde til fordel for serbiske Røde Stjerne etter nyttår, men toppscoreren i Eliteserien hviler ikke av den grunn.

For da Odd rotet det til i de bakre rekkene etter halvtimen, og ballen endte opp hos Omoijuanfo, så var han klinisk og satte inn 3-0 med sitt 14. mål for sesongen.

– Han viser at han har lyst til å være her hele året. Det er ikke bare tomprat, så det er jeg veldig godt fornøyd med, sier Molde-trener Erling Moe til Discovery etter kampen.

Så skjedde kampens store øyeblikk. Tolv minutter ut i andreomgang scoret Magnus Grødem sitt første mål for Molde - og det var litt av et mål.

Etzaz Hussain chippet ballen inn i feltet - og innlegget ekspederte Grødem i målet med et nydelig brassespark.

Så var Moldes storscorer frempå igjen. Etter et flott innlegg fra Emil Breivik stanget Ohi inn sitt andre for dagen.