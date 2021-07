Norske hytteeiere raser mot Svinesund-køer

For første gang på mange måneder har nordmenn med hytte i Sverige denne helgen kunne reise tilbake til eiendommene sine. Men for mange hytteeiere kommer gleden over å være tilbake på hytta med en kraftig bismak.

– Jeg har vært både sint og deprimert, sier den alvorstynget hytteeieren Halvor Stormoen mens han skuer over huset sitt på Galtö på vestkysten av Sverige.

I 16 år har Stormoen og kona eid huset som ligger nydelig til, kun et steinkast fra vannet. Vanligvis tusler de ned for å ta morgenbadet på stranden.

Nå har de ikke tid til det. Det er for mye annet som må gjøres, så å rengjøre stranden må vente.

– Da vi kom hit, så var hele plenen en åker. Vi har klippet oss trinnvis ned i fem omganger, sier Stormoen, mens han viser TV 2 rundt på tomten.

Uthuset og naustet skulle ha vært beiset. Beisen ble kjøpt inn like før pandemien startet, men har nå størknet i spannene, og må kastes og kjøpes på nytt.

– Nå må vi i tillegg skrape det ned fordi det har gått så lang tid. Så det å si at «det kan godt stå ett år», det kan det ikke her i sånne værharde strøk som dette, sier Stormoen.

Mye arbeid

Under pandemien har den pensjonerte sivilingeniøren tatt dagsturer for å forsøke å vedlikeholde huset, men tiden har rett og slett ikke strukket til.

– Nei, du blir jo utslitt. Den ene gangen vi var her så reiste vi tidlig om morgenene og arbeidet i 13 timer i strekk begge to. Så kjørte vi stuptrøtte hjem igjen i stedet for å ligge her og hvile over, forteller Stormoen og legger til;

– Det er ikke logisk i det hele tatt. Det er helt uforklarlig. Det er ikke forholdsmessig i det hele tatt.

TAR TID: Hytteeieren forteller at det har vært enormt vedlikeholdsarbeid ved hytta i Sverige. De har ikke hatt tid til å få unnagjort alt. Foto: Per Haugen / TV 2

Nå som store deler av Sverige er markert grønt på FHIs smittekart, kan de være her over lengre perioder. Håpet er at hele storfamilien skal samles på Galtö.

Køene har blitt problematisk

Men nå har det dukket opp et nytt problem – de lange køene på grensen til Norge.

For en drøy uke siden startet kø-problematikken ved Svinesund. Da strakte den seg over flere kilometer, og det var over halvannen times ventetid.

Det ekstreme trykket ved grensen henger trolig sammen med at det fra mandag av var mulig å dra til grønne områder i utlandet uten å måtte gå i karantene ved hjemkomst.

– Jeg er jo aktiv Høyre-politiker og det er litt vanskelig å skulle stille opp mot sin egen statsråd og regjering og si «nå tar dere feil, nå har dere ikke vurdert godt nok», sier Stormoen

– Og det gjør de?

– Ja, de gjør det. De tar feil. Vi har jo spurt oss selv hva slags motiver har de? Er det for å dempe grensehandel, eller hva er det? Nå er jo problemet at vennene våre ikke tør komme for de orker ikke sitte flere timer i kø på grensen, sier Stormoen oppgitt.

Stormoen, som sitter i kommunestyret for Høyre i Nordre Follo, tror regjeringens håndtering av grense-køene vil koste partiet dyrt i valget.

– Jeg er jo livredd for at det har skremt ganske mange velgere bort fra Høyre. Hvis de ikke nå klarer å vise at «dette var det beste vi klarte, men at nå må vi gjøre noen grep», så kanskje vi redder noen, sier Stormoen til TV 2.

Rekordmange ressurser

Justis- og beredskapsminister, Monica Mæland (H) sier hun forstår frustrasjonen, men understreker viktigheten av restriksjonene som gjelder.

– Det siste vi trenger nå er en ny nedstengning, sier Mæland til TV 2.

– Vi har gjort en rekke lettelser de siste ukene, og så er vi opptatt av å se resultater av disse lettelsene før vi gjør nye endringer, sier hun.

Mæland sier at det er satt inn rekordmange ressurser på grensen, nettopp for å forhindre at køene skal bli så lange.

– Politi, heimevernet og helsepersonell er satt inn. Det er viktig at folk har tålmodighet og alle papirene klare, sånn at passeringene kan gå så raskt som mulig, sier hun.

– Dine egne partikollegaer forstår ikke logikken. Hva tenker du om det?

– Vi er i en pandemi, og vi må ha kontroll. Folk som har feriert utenlands ønsker vi fremdeles å ha kontroll på for å hindre nye nedstigninger. Vi mener dette er mye mindre inngripende.

Mæland sier at Norge ønsker kontroll ved grensen for å forhindre importsmitte.

– Vi har lave dødstall og lave smittetall sammenliknet med nabolandene våre. Og sånn ønsker vi fremdeles å ha det, sier hun.