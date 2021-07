Fikk ikke se hele filmen de spiller hovedrollene i

CANNES (TV 2): Alva, Mina og Rakel spiller hovedrollene i den norske filmen «De uskyldige». I Cannes er de stjerner, men under verdenspremieren i filmbyen måtte de forlate kinosalen etter få minutter.

– Det er veldig gøy å tenke på at vi har kommet så langt, sier Mina Yasmin Bremseth Asheim(9) fra Kolbotn. Ni-åringen er på plass på den franske Rivieraen, sammen med resten av gjengen bak filmen «De uskyldige».

Hun synes det er vanskelig å trekke fram hva som var morsomst ved å spille hovedrollen i filmen.

– Egentlig var alt veldig kult

Sammen med de andre skuespillerne står hun på en balkong i syvende etasje, mens vi filmer hovedrolleinnehaverne og regissør Eskil Vogt med drone.

De har utsikt til noen av verdens største yachter som ligger på det knallblå Middelhavet, bare et steinkast unna festivalpalasset. Langt der nede på Croisetten, strandpromenaden i Cannes, kan de se folk i paljettkjoler på vei til ulike filmpremierer.

Flate sportsbiler flyter bortover asfalten. Foran luksushotellene samler folk seg for å få et glimt av stjernene. Himmelen er knallblå og heten dirrer.

UTVALGT: Etter audition ble Alva, Mina og Rakel valgt ut til å spille hovedrollene i Eskil Vogts nye film. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Alva Brynsmo Ramstad (13) og Rakel Leonor Fløttum (11) er også med i følget til Cannes. Sammen med Sam Ashraf spiller de hovedrollene i Eskil Vogts andre spillefilm «De uskyldige». På plass er også deler av familiene til skuespillerne.

– Det var ikke så skummelt å spille den inn, i hvert fall ikke for meg, sier Rakel.

De unge skuespillerne fikk opplæring i over ett år for å spille rollene. For Rakel var noe av det vanskeligste å gråte på kommando.

– Når vi fikk øvd, så ble det enklere og enklere å komme inn i rollen, forteller Alva, som kommer fra Røyken utenfor Oslo. Hun spiller en autistisk jente, og forberedte seg til rollen ved blant annet å se på videoer av autister. Det er faktisk to år siden de spilte inn filmen, da var de bare fra 7 til 11 år.

Barn og ondskap

«De uskyldige» handler om barn, ondskap og moral, og er en spenningsfilm for voksne. Det var først da regissør Eskil Vogt fikk egne barn at han gjenoppdaget barns hemmelige verden. I filmen er det et ganske skummelt og rystende univers. Vogt lot ikke noe begrense ideer og kreativitet da han skapte filmen.

– Så da endte jeg opp med en film hvor det er fire barn i de viktigste rollene. Og en katt. Å jobbe med barn og dyr er noe av det vanskeligste man gjør, sier Eskil Vogt.

Det har gått bra, for filmen er den første norske på ti år som er utvalgt til sideprogrammet «Un certain regard» i Cannes.

– På en måte er barn født som narsissistiske sosiopater. Så er det vi som skal forme dem og hjelpe dem til å finne sitt indre moralske kompass, og bli gode mennesker som passer inn i samfunnet.

Søndag ble jentene stylet og pyntet av et av de store franske motehusene før premieren i festivalpalasset. De poserer profesjonelt på den røde løperen sammen med familie og filmfolk. Før filmen blir de klappet opp på scenen og får lov til å ønske alle i salen; god film, på norsk.

Etter tjue minutter av filmen må hovedrolleinnehaverne ut, fordi de er for unge til å se den. Likevel er de fornøyde.

– Det var jo veldig gøy, fordi vi har aldri sett hvordan det ble på ordentlig. Jeg er glad for at vi i hvert fall fikk vi sett tjue minutter, sier Rakel. Hun er den eneste av jentene som er fra Oslo, men akkurat nå bor hun i Son.

I filmen spiller hun mot moren sin, Ellen Dorrit Petersen, som spilte hovedrollen i Eskil Vogts første film, «Blind».

Hun forteller at barna noen ganger opplevdes som mer sårbare enn voksne skuespillere, naturlig nok, men at de etterhvert fikk verktøyene til å håndtere det.

MOT MAMMA: I filmen spiller Rakel mot mamma Ellen Dorrit Petersen, Foto: Santiago Vergara/TV 2

– Du hadde ikke motforestillinger mot å la datteren din spille i en såpass voldsom film?

Hun ler av spørsmålet, og sier at nå gjelder det å framstå som en god mor.

– Men nei, ikke når det er Eskil som regisserer.

De to andre jentene synes også det var stas å få se i det minste en liten del av filmen.

– Det var en veldig fin opplevelse, som jeg vet at mange ikke får oppleve. Det var supert, sier Alva.

– Var det kjipt å måtte gå ut?

– Ja, det var jo det. Men jeg vet at det var skummelt, så det var nok det beste, sier Mina.

PÅ SCENEN: På norsk fikk skuespillerne ønske publikum en god filmopplevelse; på norsk, før de fikk se tjue minutter av filmen og så forlate salen. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Etter en hektisk dag på rød løper og visning i festivalpalasset i Cannes, gleder de tre skuespillerne seg til å kaste seg ut i Middelhavet. En mottakelse for filmen var lagt til en av de eksklusive strandrestaurantene i Cannes, med egen badestrand. Og et helt eget bassengparty på kveldstid blir det også for de unge skuespillerne i Cannes.