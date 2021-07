Kamp mot skogbrann i drepende hete i det nordlige California

Brannmannskaper kjemper i kvelende hete for å begrense en eksplosiv skogbrann nord i California. Det advares mot hetebølge i innlandet og i ørkenområder.

I Death Valley (Dødens dal) i Mojaveørkenen i sørøst ble temperaturen målt til 53 celsius lørdag, ifølge den nasjonale værtjenesten.



Dagen før ble det målt 54 grader i skyggen.

Hvis disse målingene blir offisielt bekreftet, er det de høyeste som er registrert siden juli 1913, da Furnace Creek målte hele 57 varmegrader.

Rundt 480 kilometer nordvest for den brennende ørkenen, kjemper brannmannskaper iherdig for å få kontroll over en stor skogbrann mot grensen til Nevada.



Brannen er enorm i utstrekning og skyldes lynnedslag.

Brannen, som består av to separate som er smeltet sammen, beveger seg nordøstover fra skogsområdene ved Lake Tahoe. Brannen har doblet seg i omfang mellom fredag og lørdag.