Utslitt Boasson-Hagen utenfor tidsfristen: – Det er surt å måtte dra hjem

– Jeg var bare helt kjørt. Det var ikke noe i veien, sier Edvald Boasson-Hagen til TV 2 i målområdet.

Skuffet og målløs

Rudsbygdingen fikk trøst av lagets støtteapparat og var preget etter at han kom i mål langt utenfor tidsfristen. Dermed får han ikke lov til å fortsette sitt ellevte Tour de France.

– Det var en dårlig dag å ha en dårlig dag på. Det var mye motvind, høyder og bakker. En dårlig kombinasjon, sier Boasson-Hagen.

Med drøyt 60 kilometer igjen av søndagens Tour de France-etappe fanget TV-kameraene opp en utslitt Edvald Boasson-Hagen. Det norske TotalEnergies-rytteren hadde mistet feltet og kjempet helt alene i den stekende varmen i Pyreneene.

– Det var ikke mye energi der. Det er surt å måtte dra hjem, sier Boasson-Hagen, som ikke har noe godt svar på hvorfor kroppen ikke er som den pleier.

– Det er vanskelig å si hva det er for noe. Nå er det bare å komme hjem og slappe av. Det var en tøff dag. Så var det ekstremt varmt. Man ble kokt der ute.

«Gråter og har vondt i hjertet»

Ved grenseovergangen til Andorra ventet TV 2s sykkelekspert Dag Otto Lauritzen for å gi Boasson-Hagen noen oppløftende ord. En sluttkjørt Boasson-Hagen ristet bare på hodet da han ble spurt om han ville ha litt vann.

– Han ser helt ferdig ut. Stakkar, oppsummerte Lauritzen.

Det ble en knalltøff kamp for Boasson-Hagen som sistemann av rytterne for å komme seg innenfor tidsfristen på 43 minutter og 41 sekunder i mål i Andorra la Vella. Kampen mot klokken gikk nordmannen tapende ut av.

Lauritzen fulgte Boasson-Hagen i store deler av innspurten og var i dialog med en av Team TotalEnergies-lagets sportssjefer underveis.

– Han sa «jeg gråter og har vondt i hjertet. Vi ville gjerne ha med Edvald til mål». Han har hatt en tung dag og det må være noen underliggende sykdommer som gjør at han er helt utslått, sier Lauritzen.

Ekspertkollega Mads Kaggestad synes det er trist at Boasson-Hagen nå må reise hjem.

– Han har sett energiløs og tung ut. Jeg har lidd med han, for du har sett at han ikke har hatt det bra. Han har også vært åpen om det. Da han var i brudd, sa han at han egentlig ikke hadde noe der å gjøre. Da skjønner man at han ikke er konkurransedyktig, sier Kaggestad.

– Han er ikke i nærheten av der han var. Det er selvsagt en forferdelig følelse som nok gir ham dårlig selvtillit også. Etter å ha vunnet tre etapper, elleve Tour de France-deltakelser, vært med på å vinne gul trøye og vært opptrekker for Mark Cavendish. Han var et vidunderbarn. Det er så klart trist.

Andre gang Edvald gir seg

Allerede før start på søndagens etappe til Andorra meldte Boasson-Hagen i et intervju med TV 2 at beina var slitne og at han så frem til mandagens hviledag.

I løpet av sine elleve Tour-starter er dette andre gang Boasson-Hagen ikke kommer seg til Paris. Sist gang han måtte stå av var i 2013 da han gikk i bakken på den tolvte etappen og pådro seg et kragebeinsbrudd.

Boasson-Hagen har hatt et Tour de France uten de helt store toppene. Han kom seg med i et brudd på den tolvte etappen, men hadde ikke krefter til å være med å kjempe om seieren. Det endte med en tolvteplass.