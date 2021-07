Her fjernes statuen som utløste de voldelige demonstrasjonene

11. august 2017 skulle en statue av sørstatsgeneralen og slaveeieren Robert Lee bli revet i Charlottesville i Virginia.

Men rivning ble aldri gjennomført. I stedet førte den planlagte rivningen til voldelige demonstrasjoner med dødelig utfall.

Lørdag, fire år senere, ble statuen til slutt fjernet.

Store demonstrasjoner

Byrådet i Charlottesville besluttet at statuen av Lee skulle bli fjernet i 2017. Da rivning skulle bli gjennomført, oppsto det store demonstrasjoner fra det høyreekstreme miljøet i Charlottesville.

Demonstrasjonene under navnet «Unite the Right» besto hovedsakelig av høyreekstreme unge menn.

OMKOM: Heather Heier, en av motdemonstrantene, omkom da en høyreekstrem kjørte inn i en stor folkemengde. Foto: Ryan M. Kelly

Demonstrasjonene førte igjen til store motdemonstranter.

Heather Heier, en av motdemonstrantene, døde da en høyreekstrem kjørte inn i en stor folkemengde.

Situasjonen i Charlottesville fikk enorm oppmerksomhet over hele verden. President Trump fikk mye kritikk da han senere uttalte at det var skyld på begge sider.

Demonstrasjonene fikk ytterliggere oppmerksomhet på kveldstid, da Ku Klux Klan gikk i fakkeltog utenfor Charlottesvilles rådhus og blant annet ropte «Jews will not replace us».

Mike Signer var ordfører i Charlottesville da demonstrasjonene fant sted. Han har uttalt at demonstrasjonene i Charlottesville i 2017 var en prolog for kongress-stormingen 6. januar.

Joe Biden har tidligere sagt at hendelsene i Charlottesville inspirerte han til å stille som president.

Fjerner mer

Fredag vedtok bystyret å gjennomføre rivningen, fire år etter det først ble bestemt.

Klokken 08.00 lørdag morgen ble statuen fjernet. Det var rundt 200 personer samlet for å bevitne rivningen. Det hele foregikk helt udramatisk.

Historieprofessor ved University of Virginia, John Edwin Mason, var til stede under rivningen lørdag.

– Jeg er veldig glad for at det er en kjedelig morgen. Kjedelig betyr at det ikke har skjedd noe dramatisk, sa Mason til New York Times.

Et monument av generalsekretæren Stonewall Jackson ble også fjernet lørdag. To timer etter statuene var fjernet, vedtok bystyret å fjerne enda en statue. Denne av oppdagerne Meriwether Lewis og William Clark.

– Håper det motiverer

Zyahna Bryant startet kampanjen for å få statuene fjernet i 2016. Hun gikk da i 9. klasse på ungdomskolen.

TALTE: Zyahna Bryant holdt tale sammen med ordføreren da statuen av Robert Lee ble revet lørdag. Foto: Erin Edgerton

Bryant holdt tale ved siden av dagens ordfører i Charlottesville, Nikuyah Walker, før statuene ble fjernet.

– Jeg håper dette motiverer unge der ute til å snakke om sakene som betyr noe og til å ta ansvar i sine egne byer og lokalsamfunn, sa Bryant, ifølge AP.

– Det føles godt. Det har vært en lang vei hit, sa Bryant etter rivningen fant sted.

Byrådet i Charlottesville jobber nå med å finne et museum som ønsker seg monumentene.