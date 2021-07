Brudd for Trygve Skaug

GOD KVELD NORGE (TV 2): Trygve Skaug (36) skriver i et Facebook-innlegg at han og kona har gått hver til sitt.

Trygve Skaug (36) er en norsk låtskriver, musiker og poet. Han har gitt ut fire soloalbum og seks diktsamlinger og har i tillegg vært låtskriver og vokalist i bandet St. Morritz siden oppstarten i 2006.

Skaug er en av de mestselgende lyrikerne i Norge. Diktene hans er blant de mest delte på sosiale medier, med over 120.000 Instagram-følgere.

I år har han vært å se i programmet «Hver gang vi møtes».

Brudd

Skaug møtte konen Benedikte da han var 19 år og de giftet seg da han var 21, og sammen har de tre barn.

I et innlegg på Skaugs offisielle Facebook-side kommer det imidlertid fram at han og kona har valgt å gå hver til sitt.

– De som har behøvd å vite veit, men før det spekuleres og hviskes på gata kjennes det riktig å fortelle noe om dette med få, men egne ord, slik starter innlegget hans.

Tungt

Videre forteller musikeren at han og konen har valgt å flytte fra hverandre, og ber om fred og ro i tiden fremover.

– Det er veldig vondt og vanskelig for oss begge. Vi kommer ikke til å kommentere eller si noe mer om omstendighetene rundt, skriver han og fortsetter:

– Vi ber om at det vises hensyn, da dette er veldig tungt for oss, og for alle våre nærmeste, spesielt for våre elskede barn. Takk for omtanken og respekten! står det videre.