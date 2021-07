Angrepene haglet, men Pogacar lot seg ikke knekke på knallhard fjelletappe

Se sammendrag fra etappen øverst på siden!

Den knalltøffe etappen i heten til Andorra endte med bruddseier til Sepp Kuss (Jumbo-Visma) etter en heftig dag på sykkelen. Totalt talte bruddet 32 ryttere på det meste.

– Han gjør det med stil. Han går solo, tar karrierens største seier og kan knapt tro det han har utrettet. Han fikk betalt for to uker med skuffende prestasjoner og mye slit, sa kommentator Magnus Krogsæter Aarre.

Pogacar stod imot

Blant favorittene prøvde Ineos Grenadiers å knekke Tadej Pogacar og resten av utfordrerne med å ta kontroll i stigningene før Richard Carapaz angrep i den siste stigningen.

Favorittgruppen ble tynnet ut, men Pogacar slo ikke sprekker til tross for angrep fra Jonas Vingegaard, Ben O’Connor og Rigoberto Uran.

Gruppen blant de høyest rangerte rytterne i sammendraget kom samlet til mål, og Pogacar leder fremdeles Touren overlegent i det feltet kan ta en velfortjent hviledag mandag.

– Han stod imot alle angrepene. Movistar og Ineos gjorde det de kunne for å isolere ham (Pogacar), men når han klatrer så bra, hjelper ikke det stort, konstaterte Aarre.

Den eneste taperen etter dagens etappe var Guillaume Martin, som mistet andreplassen han kjempet seg til etter bruddstuntet på lørdagens etappe. Pogacar har en ledelse på fem minutter og 18 sekunder ned til Uran, mens Vingegaard har fem minutter og 32 sekunder opp til den overlegne sloveneren.

Klatretrøyen skiftet eier på søndagens etappe. Wout Poels var med i dagens brudd sammen med trøyebærer Michael Woods, men maktet å kapre flere poeng enn kanadieren og skal dermed aksle den prikkete trøyen på tirsdagens etappe.

Stort brudd fikk gå

Stekende varme og tøff stigninger ventet rytterne på søndagens etappe i høyden til Andorra, og bruddet som fikk gå forholdsvis tidlig ble større enn vanlig. Hele 32 ryttere klarte å komme seg av gårde. Avstanden økte fort ned til hovedfeltet og det ble tidlig klart at vinneren av etappen satt blant de 32.

Bruddet bestod av ryttere utenfor sammenlagtkampen, men som hadde ambisjoner om både etappeseier og klatrepoeng.

På etappens første førstekategoristigning bikket tredjemann i klatrekonkurransen, Wout Poels, først over toppen tett fulgt av Wout Van Aert og Michael Woods i den prikkete klatretrøyen. Avstanden mellom Poels og Woods var dermed krympet til ett poeng.

Avstanden ned til feltet økte til ti minutter da rytterne tok fatt på andrekategoristigningen Col de Poymorens med drøyt 70 kilometer igjen av etappen. På toppen kastet Van Aert seg igjen med i kampen om klatrepoengene og tok flest foran Poels og Woods. Dermed stod Woods og Poels á poeng i kampen om klatretrøyen - Van Aert fulgte seks poeng bak duoen.

Tilbake i hovedfeltet begynte Ineos Grenadiers og Movistar å kjøre hardt i front. Flere ryttere måtte slippe i hardkjøret til Richie Porte og Iván García Cortina på vei over grensen inn til Andorra, det samme skjedde i bruddet der klatrespesialistene kom til sin rett i høyden.

På førstekategorien Port d'Envalira hadde Nairo Quintana våknet og støtet fra bruddkollegene. Kolombianeren var først over toppen, og like bak kom Van Aert foran Poels og Woods. Dermed tok Poels over ledelsen i klatrekonkurransen.

Etappens siste og brutale stigning til Col de Beixalis ble for mye for de fleste. Sepp Kuss fra Jumbo-Visma klarte å slite seg løs i front. Amerikaneren kom seg først over toppen, men hadde Alejandro Valverde jagende bak seg. Den spanske veteranen maktet ikke å hente Kuss i utforkjøringen og dermed kunne Jumbo-Visma-rytteren juble for sin første etappeseier i Touren.

Blant favorittene var angrepene mange i den siste stigningen, men ingen førte til avstander i sammendraget. Den eneste endringen var Guillaume Martin, som mistet andreplassen han kjempet seg til i fra bruddet lørdag.