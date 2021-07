Fotballryktene: – United vil sette inn støtet etter finalen

Manchester United vil hente italiensk spiller, mens interessen for Harry Kane angivelig har kjølnet. Her er søndagens fotballrykter!

Giovanni Di Lorenzo (27) er på radaren til Manchester United, skriver The Sun, som viser til rapporter fra Italia.

De hevder at Manchester-klubben vil forsøke å hente Napoli-backen straks EM er ferdig. I så fall må de ut med rundt 200 millioner kroner.

Manchester United er også blitt linket til Harry Kane, men manager Ole Gunnar Solskjær vil heller fokusere på andre overgangsmål, hevder Sunday Express.

18 år gamle Eduardo Camavinga kobles til Europas største klubber. Både Chelsea og Real Madrid skal ha tatt kontakt med midtbanespillerens agent, men ingen offisielle bud ligger på bordet til Rennes, skriver Le Parisien.

Rafael Benítez har tatt over Everton og vil styrke laget på backplass. Norwich-spilleren Max Aarons og EM-kometen Denzel Dumfries er aktuelle kandidater, skal man tro 90min.

Han vil også hente Newcastle-vingen Allan Saint-Maximin, men bare om han ikke klarer å beholde Richarlison, skriver Mirror.

Arsenal skal ha fått på plass en overgang for Anderlecht-spilleren Albert Sambi Lokonga. Den 21 år gamle belgieren hentes for rundt 180 millioner kroner, og avslo to tilbud fra Italia, hevder overgangsguruen Fabrizio Romano.

Real Madrid vil forlenge kontrakten med Karim Benzema (33), uavhengig av om de klarer å sikre seg Kylian Mbappé eller ei, melder Marca.

Den spanske giganten er også ute etter Sevilla-stopperen Jules Koundé, men vil få tøff konkurranse fra Tottenham, skal man tro Sport. Spurs vil angivelig bla opp 600 millioner kroner for franskmannen.

Tammy Abraham har havnet bakover i køen i Chelsea. West Ham skal lede an i kampen om å hente spissen, angivelig med konkurranse fra Aston Villa, Wolverhampton og Borussia Dortmund.