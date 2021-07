Babylykke for skuespillerparet

Skuespillerne Anders Baasmo Christiansen og Marie Blokhus har blitt foreldre for andre gang, det melder Hamar Arbeiderblad.

Førstnevnte bekrefter gladnyheten overfor avisen, men ønsker ikke å kommentere noe utover det, unntatt at de har fått en datter.

Paret ble sammen i 2016, og i 2018 fikk de en sønn. I et intervju med bladet KK, fortalte skuespilleren om pappatilværelsen etter sin førstefødte.

– Det er veldig berikende må jeg si. For en som har vært på jobb og fest de siste 20 årene, så var det jaggu på tide å utvide horisonten. Og virkelig, man har ikke store nok ord for hva det vil si å få et barn. Det er livets mirakel, det! Det kan anbefales, for å si det sånn, sa han til bladet den gang.

Baasmo Christiansen har åpnet opp om papparollen i tidligere intervjuer. Blant annet i et intervju med Ronny Brede Aase i «P3morgen» , da fortalte 45-åringen at han var nervøs i forkant av fødselen.

– Det er en vanvittig prosess å være gjennom. Man er nervøs for om man er forberedt og «klar nok» til å være foreldre, og så lærer man mens man går, og så er det veldig fint, altså, sa han.

Nå har altså paret fått en datter.

God kveld Norge har ikke lykkes med å få en kommentar fra skuespillerparet.