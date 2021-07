McGregor brakk ankelen – tapte igjen for Poirier

Tapet var McGregors tredje på de siste fire kampene, og hans andre på rad mot Poirier, etter at iren slo Poirier i deres første møte i 2014.

Avgjørelsen falt like før den første runden var ferdig. Etter at Poirier hadde hatt overtaket i store deler av den første runden med god bryting og flere harde slag, kom de to kamphanene tilbake på beina like før slutt i den første runden.

Begge bommet på et slag, men McGregor så ut til å ødelegge ankelen i landingen, så man på reprisene.

– Dette kan ikke være sant, du må tulle. Jeg er tom for ord, sa kommentator Jon Anik.

Men det var ikke tull. Dommer Herb Dean stoppet kampen etter å ha sett foten til McGregor, til stor misnøye blant de 20.000 tilskuerne som hadde fått billetter til stevnet i Las Vegas.

– Doctors stoppage, fortell at det var doctors stoppage, skrek McGregor, for å vise at det tydelig ikke var han som hadde tatt valget om at kampen skulle avsluttes.

– Jeg sparket beinet av ham. Han ville aldri holdt ut i hele kampen. Dette er ikke over. Hvis vi må gjøre opp dette utenfor, så gjør vi det utenfor, sa McGregor da han ble intervjuet av kommentator Joe Rogan mens han satt og hadde vondt.

SLAGEN: Conor McGregor holder ankelen sin etter tapet mot Poirer. Foto: John Locher

Offensiv start

I det som av mange var kalt den største MMA-kampen gjennom tidene gikk McGregor offensivt ut og prøvde seg på et spark med en gang kampen begynte, men bommet. Iren var best det første minuttet og fikk inn flere gode spark og slag.

Først etter 90 sekunder våknet Poirier med noen harde slag, som så ut til å ryste McGregor. To minutter før slutt i den første runden fikk Poirier McGregor ned på bakken, men det var McGregor som fikk inn flere harde albuer mot Poiriers bakhode. Det fikk publikum opp av setene.

Det ville ikke Poirier ha noe av, som svarte med en rekke albuer rett i ansiktet på McGregor. Det var tydelig å se at det rystet McGregor igjen.

Fjerde møte?

– For en vanvittig fart på starten av denne kampen, utbrøt kommentator Daniel Cormier tre minutter ut i den første runden.

Poirier fortsatte å presse med McGregor liggende på bakken, og hamret løs på iren like før den første runden var over. Kamphanene kom seg til slutt tilbake på føttene, da den skjebnesvangre hendelsen inntraff.

Hva som skjer videre for McGregor nå, er usikkert. Først og fremst trenger han tid til å bli frisk, men UFC-president Dana White sa i etterkant av kampen at det blir et fjerde møte mellom de to når McGregor blir frisk.

Poirier skal på sin side møte tittelholder Charles Oliveira

