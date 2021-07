Festnatt i landet: – Virker som folk har kommet tilbake til normalen

Operasjonssentraler over hele landet har gjennom natten meldt om mye bråk, håndgemeng, og feststøy flere steder i landet.

Inntil nylig har det vært strenge restriksjoner på skjenking og åpningstider på serveringssteder. Nå sier operasjonsledere at det kan virke som lettelsene i koronatiltakene nå gjør at nordmenn kommer tilbake til festnormalen.

– Fyll og fanteri

– Det begynner å bli mer og mer feststøy og fyll og bråk i bybildet. Det kommer stadig mer tilbake til normalen. Det er ikke noe alvorlig, men det er mye fyll og fanteri, sier operasjonsleder Tarjei Leinan Mathiessen i Finnmark politidistrikt.

Der har de måttet bryte opp flere fester, og håndtere slåsskamper og andre typisk festrealterte hendelser gjennom natten.

– Det er ikke noe alvorlig, men folk drikker mye og er mye ute, så vi bryter opp fester. Det virker som folk har kommet tilbake til normalen, sier Mathiessen.

Økning de siste helgene

Også i Møre og Romsdal har politiet fått mange meldinger om feststøy.

– De siste par helgene kan vi nok si at det har vært mer folk ute på byen. Det har nok sammenheng med at det har åpnet for skjenking lenger ut på natten enn tidligere, sier operasjonsleder Leif Arne Mork i Møre og Romsdal politidistrikt.

#MøreogRomsdal: Særleg i sentrum av dei største byane har det vore mykje folk ute. Det har vore enkelte tilfeller av slåssing og handgemeng, men ingen alvorlege hendingar. I Ålesund fekk tilsaman 4 unge menn pålegg om å forlate sentrum etter å ha forstyrra ro og orden. — Politiet MøreRomsdal (@PolitiMRpd) July 11, 2021

– Det er Stort sett småting som hører til normalen. Ordensforstyrrelser og klager på feststøy. Og det kommer gjerne med meldinger om amper stemning, forteller han.

Støyklager og hjemmefester

I Oslo forteller politiet at natten har vært travel. Der har de også hatt en del ressurskrevende oppdrag, blant annet en knivstikking der to personer nå er pågrepet, som har gjort at de har måttet prioritere ressursbruken.

Oppdragsleder Vidar Pedersen sier til TV 2 at de har en følelse av at det de siste ukene blir stadig mer som det var før pandemien.

– Vi har en økning i den klassiske utelivsproblematikken i sentrum. Det har ikke vært veldig mye, men det har vært mer enn det har vært den siste tiden.

De ressurskrevende oppdragene har gjort at de ikke har kunnet svare alle fest- og støyklager, men han mener de likevel har kunnet ta godt hånd om roen i løpet av natten.

– Det har ikke vært fest i parken i natt, men det har vært nedbør og vått på bakken, så det har nok en sammenheng. Vi har hatt en god del støyklager fra hjemmefester, sier Pedersen.