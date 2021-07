Dønnum briljerte i returen - Vålerenga reddet poeng mot Lillestrøm

Vålerenga 2-2 Lillestrøm

I solsteken på Intility Arena var 6.147 Vålerenga-supportere klare til å heie laget sitt frem mot erkerivalen Lillestrøm søndag.

De oppmøtte fikk se et offensivt Vålerenga bli hardt straffet av de gule og svarte midtveis i førsteomgangen. Lars Ranger sendte Lillestrøm i ledelsen på bortelagets første sjanse før Thomas Lehne Olsen doblet på gjestenes andre store sjanse like før pause.

Etter hvilen kom Aron Dønnum inn for hjemmelaget for sin første Vålerenga-opptreden siden han ble grisetaklet mot Odd for snaue fire uker siden. Det skulle vise seg å bli kampavgjørende.

23-åringen markerte seg umiddelbart da han reduserte for Vålerenga etter 53 minutter. Vålerengas nummer ti briljerte etter innhoppet og serverte Henrik Udahl til 2-2 seks minutter før full tid.

– Det er kjipt å ikke ta oss med tre poeng med en sånn ramme. Det er selvfølgelig dritt når vi burde hatt godfølelsen etter en sånn prestasjon, sier Dønnum til TV 2 etter kampen.

– Vi er fornøyde med ett poeng i dag. Vålerenga var bedre enn oss, ferdig snakket, sier Lillestrøm-trener Geir Bakke til TV 2.

Fagermo tviler på snarlig Dønnum-overgang

Dønnum har den siste tiden vært linket til blant andre Standard Liege i Beliga. 23-åringen håper på en overgang til utlandet.

– For min del er det ikke så mye nytt egentlig. Hva Vålerenga har fått av bud og sånt... Det er på en måte der det ligger, sier han og legger til:

– Det er ikke noe hemmelighet at hvis det kommer noe bra, så har jeg lyst til å prøve meg i utlandet.

Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo tviler imidlertid på en snarlig overgang for stjernespilleren.

– Aron fortjener det, han. For å svare på spørsmålet, så tror jeg det er ganske langt unna, sier han til pressen om et salg.

– Det er ikke sånn at han er borte i morgen eller til uken, det tror jeg ikke, legger han til.

– Så lenge han er Eliteseriens beste er han vanskelig å erstatte. Vi har hentet Albin Mörfelt som vi har skikkelig troen på, så vi er klare der hvis Aron blir borte, sier Fagermo til TV 2.

Effektive LSK

Vertene skapte kampens første store sjanse allerede etter fire minutters spill. Et godt opprullet angrep endte med et innlegg fra Christian Borchgrevink til Amor Layouni på bakre stolpe, men vingen hamret ballen i stolpen.

Oslo-laget fortsette å presse Lillestrøm bakover. Det første kvarteret hadde Dag-Eilev Fagermos lag ballen tre fjerdedeler av tiden.

Det var imidlertid Lillestrøm som skulle ta ledelsen. Gjermund Åsen la inn fra venstre etter noen flotte kombinasjoner. Ranger var ledig i feltet og bredsidet gjestene foran etter et overhopp fra Lehne Olsen. 0-1 på Valle etter 24 minutter.

– Det var deilig. Jeg trodde Thomas tenkte å skyte, men så ropte jeg at jeg var ledig. Jeg hadde hele målet å sette den på, sa målscorer Ranger til Discovery i pausen.

Vålerengas Tobias Christensen traff så tverrligger med et frispark like før halvtimen. Der Vålerenga skulle treffe metallet to ganger før pause, skulle Geir Bakkes lag score to. Lehne Olsen løp i bakrom med tre minutter til pause. Alene med keeper var spissen iskald og tuppet inn gjestenes andre med et skudd i steget.

– Vi har stort sett hengt i tauene og gjort det ok. Vi har vært heldig, selvfølgelig, sa en ærlig Bakke til Discovery i pausen.

LIV PÅ TRIBUNEN: For første gang siden pandemien brøt ut var det over 6.000 supportere på et norsk fotballstadion. Foto: Terje Bendiksby

Dønnum-show

Dag-Eilev Fagermo tok grep i pausen. Inn kom Aron Dønnum og byttet skulle gi avkastning etter bare åtte minutter. Omar Saharaoui sendte et innlegg innlegg inn i LSK-boksen og der dukket Dønnum opp og reduserte med sin femte scoring for sesongen.

UTLIGNET: Aron Dønnum satte inn 1-1 kort tid etter innhoppet. Foto: Terje Bendiksby

Fem minutter senere driblet Dønnum seg gjennom store deler av Lillestrøms forsvar før han serverte Layouni på kanten av femmeteren. Svensken ble hindret av en mesterlig redning fra Mads Hedenstad.

Henrik Bjrødal fikk en stor mulighet til å heade inn 2-2 med drøye 20 minutter igjen, men vartet i stedet opp med et svakt hodestøt og keeper Hedenstad plukket ballen enkelt.

Ti minutter før full tid fikk Dønnum en ny stor sjanse, men Vetle Dragsnes blokkerte avslutningen til Vålerengas nummer ti. Da skulle han heller finne Udahl like etterpå. Spissen satte kontant inn 2-2 med seks minutter igjen.

– Det er et øyeblikks magi av Aron Dønnum! Der viser Henrik Udahl hvilken avslutter han er, kommenterte Discoverys Joacim Jonsson.

Kampen endte 2-2.