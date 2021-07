Overgang i vasken for Ajer – blir trolig i Celtic

En rekke klubber har vist interesse for Kristoffer Ajer. Men akkurat nå tyder det aller meste på at han blir værende i skotsk fotball.

Etter det TV 2 erfarer, krever Celtic rundt 20 millioner pund, 239 millioner norske kroner, for å slippe den norske midtstopperen i dette overgangsvinduet.

Klubber som Norwich, Brentford og Bayer Leverkusen skal ha lagt inn bud på 23-åringen, men ingen ønsker å betale det Celtic krever.

Slik TV 2 forstår det skal budene ha vært på over ti millioner pund. Det siste budet - fra Brentford - skal ha vært på tolv millioner pund, i tillegg til at Celtic kunne få ytterligere tre millioner pund i forskjellige bonuser.

Per dags dato har samtlige klubber trukket seg fra forhandlingene - og for øyeblikket tyder alt på at Kristoffer Ajer dermed blir værende i Celtic.

TV 2 har ikke lykkes i å komme i kontakt med Ajer selv lørdag.

Har ønsket seg bort

Det har likevel ikke vært noen tvil om hva Ajer har ønsket seg. Under forrige landslagssamling tok han bladet fra munnen, og sa rett ut at han ønsket seg videre fra Celtic.

– Jeg tror det er viktig for utviklingen min at jeg kommer meg til et høyere nivå. Jeg har aldri følt at jeg har utviklet meg vekk fra Celtic. Celtic er en enorm klubb som krever at du er på ditt beste hele tiden. Men jeg har lyst å se hvor langt jeg selv kan komme, og da tror jeg at jeg må spille i en bedre liga. Jeg har trent knallhardt hver eneste dag og har kommet dit jeg har har kommet fordi jeg har trent mest av alle. Nå har jeg lyst til å se hvor langt jeg kan komme, og da tror jeg det er viktig å spille i en topp fem-liga, fortalte Ajer i et intervju med TV 2.

Nordmannen fortalte videre at Celtic hadde lovet han å være samarbeidsvillig rundt en overgang i dette vinduet.

– Lovnaden var at jeg skulle få reise i fjor sommer, men da ble vi enige om at jeg skulle bli i klubben fordi vi skulle prøve å vinne ti på rad. Det var viktig for klubben, men dessverre greide vi ikke det. Nå er vi kommet til det punktet at jeg skal forlate klubben, og jeg forventer egentlig at styret holder sitt ord, uttalte Kristoffer Ajer.

Nå tyder det på at Ajer må belage seg på et nytt år i skotsk fotball. I så fall vil han kunne forlate Celtic gratis neste sommer.