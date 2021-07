Branns kaptein ut på båre i ny nedtur

Brann 1-1 Tromsø

Se målene øverst!

Branns poengnød blir større og større for hver runde som går. I bunnkampen mot Tromsø hadde de røde en mulighet til å ta innpå Gutan, men slik gikk det ikke.

I en sjansefattig kamp tok Tromsø ledelsen ved Kent-Are Antonsen etter 18 minutters spill med et skudd fra kloss hold. Daouda Bamba headet inn 1-1 på overtid i førsteomgangen etter et strålende innlegg fra Robert Taylor.

En målløs andreomgang ble preget av en skade på Brann-kaptein Daniel Pedersen. Dansken hoppet opp i en hodeduell og fikk en knuff av Tromsø-spiller August Mikkelsen mens han var i luften og landet hardt på ryggen.

Pedersen lå helt stille på gresset og fikk behandling i flere minutter før han ble båret ut, uten nakkekrage. Dansken hadde også beveget armene på båren, mens beina var tapet fast.

– Daniel har det fint. Sannsynligvis ingen skade, men han har vondt i nakken. Vi sender han til sykehuset for å ta røntgen, for å være på den sikre siden, sier Brann-lege Magnus Myntevik til TV 2.

Brann-trener Kåre Ingebrigtsen går hardt ut mot Tromsøs Mikkelsen etter skaden til Pedersen.

– Det er skikkelig uvørent gjort av han som prøver å tippe Daniel rundt. Han gjør det jo med vilje. Det er jævlig skummelt og dårlig gjort. Hvis det gikk bra, har vi vært heldig, sier Ingebrigtsen til Discovery.

Mikkelsen sier til kanalen at han ikke gjorde noe med vilje og at det aldri var noen intensjon om å skade Pedersen. Han er irritert over Brann-trenerens påstand.

– Det er litt synd at han sier det. Jeg synes ikke jeg burde ta på meg skylda da jeg ikke så han komme eller har noen intensjon om å skade han. Jeg synes det er synd at han sier at det var med vilje for det var det overhodet ikke, forklarer Tromsø-spilleren.

Tidligere Brann-spiller Fredrik Haugen ønsker Pedersen god bedring på Twitter.

– Vondt å se på Brann nå. Håper alt går bra med Daniel, skriver Haugen.

SITUASJONEN: Slik så det ut like før Daniel Pedersen gikk i bakken. Foto: Marit Hommedal

Rivalene vant: – Fortsetter ferden mot Obos-ligaen

Brann-treneren var svært skuffet etter eget lags prestasjon etter 1-1 på Brann Stadion.

– Det er en fotballkamp som manglet en del kvalitet. Vi slet med å få noe rytme i det. Vi fungerer ikke som et lag. Det er mye én og én. Da blir det ikke spesielt bra, oppsummerer Ingebrigtsen.

Kristoffer Barmen er enig med treneren sin.

– I dag er det jevnt over ganske flatt og middelmådig. Det er ikke der vi ønsker å være, sier han etter kampen og legger til:

– Det er et steg fra hva vi har gjort i det siste.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen sier dette var en kamp Brann burde ha vunnet for å overleve i Eliteserien.

– 6 poeng på 13 kamper er uvirkelig svakt, og Brann fortsetter sin ferd mot Obos-ligaen. Det er Tromsø som er det beste laget mot slutten av kampen, og Brann får aldri satt inn noen form for sluttspurt. Mjøndalen vant tidligere i dag, og det gjør denne dagen enda tyngre for Kåre Ingebrigtsen og Brann, sier Mathisen.

PRESS: Kåre Ingebrigtsen går to skjebnekamper i møte, ifølge Jesper Mathisen. Foto: Marit Hommedal

Lørdag vant Mjøndalen mot Haugesund, Sandefjord slo Sarpsborg 08 og Strømsgodset tok ett poeng mot Viking i Stavanger.

Med uavgjort mot Tromsø er det fire poeng opp til Gutan på den trygge 13. plassen for Brann. Rødtrøyene, som ligger sist, har imidlertid spilt tre kamper mer enn Stabæk og Mjøndalen på plassene over.

– I de to neste kampene kommer Mjøndalen og Sandefjord til Bergen, og om ikke Brann vinner disse kampene ser det blytungt ut. De har kun vunnet en kamp denne sesongen, og da er deg ikke rart de spiller fotball med lite selvtillit. Kåre Ingebrigtsen er nødt til å føle på presset, og det er disse kampene Brann må vinne om de skal være en del av Eliteserien også neste sesong.