Norsk lagkompis ble sjokkert over Tour-fenomenet: – Det var uvanlig

Sven Erik Bystrøm husker godt første gang han møtte Tadej Pogacar (22). UAE Team Emirates-lagkompisen er likevel ikke overrasket over at han nå herjer i Tour de France etter å ha sett fenomenet på nært hold.

Han kom som en rakett inn i sykkelsporten og tok alle med storm i sin første sesong som proff.

– På en annen planet

Tre etappeseirer i Vuelta a Espana og tredjeplass i sammendraget i 2019 var det tydelige beviset på at sloveneren var ekte vare. Seieren i Tour de France i 2020 foran landsmann og favoritt Primoz Roglic gjorde stjernestempelet enda større, og den overlegne ledelsen så langt i årets Tour gjør at Tadej Pogacar (22) i øyeblikket er verdens ubestridt beste syklist.

Pogacars norske lagkompis Sven Erik Bystrøm gnir seg i likhet med resten av sykkelinteresserte i øynene over det sloveneren presterer.

– Han virker som han er på en annen planet. Han tok oss med storm da han kom inn i laget. Egentlig fra første treningssamling viste han at han var jyplingen som syklet fortere enn alle oss andre. Han er ekstrem, sa Bystrøm da han gjestet TV 2s Tour de France-studio lørdag.

Rogalendingen har syklet på lag med Pogacar siden 2019 og husker godt da en ung Pogacar var med UAE Team Emirates-samling før han ble en del av stallen.

– En kontinentalrytter med hull i jakkene … Han var bra. Han syklet med oss og var hyggelig og grei. Året etter kom han inn i laget. Da kjørte han fortere enn alle andre på bakketestene. Det var uvanlig for en nyprofesjonell, sier Bystrøm.

Stiller spørsmål ved Pogacar

Og uvanlig mener også flere at prestasjonene til Pogacar så langt i Tour de France har vært. I sosiale medier og tabloidene har man sådd tvil om Pogacars herjinger i en sport som for alltid mål leve med spekulasjoner etter syndene til tidligere generasjoner.

Han har allerede måtte parere spørsmål fra pressen og uttalte på den første hviledagen at han er blitt testet opp til tre ganger i løpet av én dag under Touren.

Ifølge lagets og Pogacars personlige trener Inigo San Millán er det ikke noe spesielt ved tallene bak prestasjonene. Ifølge Millán er faktisk watt-målingene fra Touren så langt lavere enn de var da Pogacar vant rittet i 2020.

– Det er frustrerende at folk tror at Tadej har vært utenomjordisk i år all den tid han ikke har oppnådd samme tall som han gjorde i fjor. Han har ikke oppnådd de tallene siden han ikke er blitt utfordret. Så han sykler seinere enn i fjor. Realiteten er at resten ikke har noe å komme med. Absolutt ingenting. De klarer ikke å angripe en gang, sier Millán i et intervju med VeloNews.

Sitatet ble gitt før Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) maktet å distansere Pogacar på vei opp til Mont Ventoux tidligere denne uken - før han ble hentet inn i utforkjøringen - men poenget står likevel. Millán mener at dominansen skyldes Pogacars unike talent og riktige treningsopplegg. Samtidig peker han på at tempoet i Tour de France er lavere enn det har vært i de andre rittene så langt denne sesongen.

– Den andre tingen er at mange har gjort flere feil i forberedelsene på høydetreningsleirene før Touren. Som de gjorde i fjor, som Ineos og Jumbo. Jeg vil tro det er tilfellet. Ineos tabbet seg åpenbart ut i fjor, som i år, sier Millán, som kaller de øvrige sammenlagtrytterne skygger av seg selv.

Uttalelsen står i sterk kontrast til det flere ryttere har sagt etter et heftig Tour de France så langt. Flere har rapportert om et tempo uten sidestykke og data fra wattmålerne som indikerer rekordhøye verdier.

Enorm ledelse

Før søndagens knallharde fjelletappe i Andorra har Pogacar en mer enn komfortabel ledelse ned til Guillaume Martin på fire minutter og fire sekunder, mens Rigoberto Uran på tredjeplass er hele fem minutter og 18 sekunder bak.

Det virker som et uhell er det eneste som skal frarøve Pogacar hans andre strake Tour de France-seier. TV 2s sykkelekspert Dag Otto Lauritzen tror de andre lagene har gitt opp, og at slaget nå står om de to øvrige plassene på pallen.

– Jeg tror han kommer til å få hjelp av de andre lagene, som vi ser i dag. Når vi ser et brudd med en mann som ligger i topp ti får avstand, så vil de andre med en gang komme seg frem, sier Lauritzen, som likevel peker på at Pogacar må komme seg gjennom uten uhell.

– De sier at han ikke liker varmen så godt. Han er veldig god i kaldt og surt vær, det har vi sett. Det snakkes om 38 grader på søndag. Han trenger hjelpen han kan få. Han har ikke det aller sterkeste laget.