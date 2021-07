Islamović sikret Rosenborgs første seier på seks kamper: – Misnøyen blir ikke mindre

Rosenborg - Kristiansund 1-0 (1-0)

Kristiansund har levert en god sesong så langt og ligger på en fjerdeplass i Eliteserien med tolv kamper spilt. Men på Lerkendal lørdag skulle de få det tøft.

Rosenborg har ikke vunnet på sine fem siste kamper i Eliteserien, men den rekken ble brutt mot Kristiansund. Og det kan RBK-trener, Åge Hareide, takke spiss Dino Islamović for - som omsider har funnet scoringsform.

For etter kvarteret spilt hadde Islamović en oppvisning i god nærteknikk, og sørget for 1-0-seier til Rosenborg.

Se målet øverst i artikkelen!

Men TV 2-ekspert Jesper Mathisen lot seg ikke imponere stort over det Rosenborg leverte i den andre omgangen.

– Tre poeng var veldig viktig for RBK, og det er de nok godt fornøyd med. Måten de får de tre poengene på kan dog ingen på Lerkendal være fornøyd med, for denne prestasjonen gjør ikke at misnøyen blant supporterne blir noe mindre, sier Mathisen.

Islamovic i form

Etter 15 minutter kunne de sju tusen på Lerkendal slippe jubelen løs. På innlegget til Carlo Holse tok Dino Islamovic ned ballen på brystet på lekkert vist, og banket den inn til 1-0 for Rosenborg.

Spissen fikk sitt første mål i årets eliteserie i forrige runde mot Odd, og fulgte opp med sitt andre mål lørdag.

– Jeg spiller bedre nå, og vi er mer stabile. Da får jeg flere sjanser, og da blir det flere mål, sier Islamović til TV 2 etter kampen.

– Han har slitt lenge med lysken og problemer, så det var veldig kjekt at det har løsnet for Dino, sier Hareide til TV 2.

Minutter senere testet begge lag seg fra langt hold. Først hjemmelaget ved Kristoffer Zachariassen, men langskuddet til midtbanespilleren ble stoppet av Sean McDermott.

Så prøvde Amidou Diop seg i motsatt ende for KBK. Men ballen strøk stolpen til RBK-keeper André Hansen.

– Slapp med skrekken

Det var en jevnspilt kamp på Lerkendal, men ut i andreomgang ble Rosenborg liggende dypere i banen, og KBK klarte å produsere farligheter.

20 minutter før slutt fikk Christoffer Aasbak en kjempemulighet for KBK, men venstrebackens avslutning gikk langt over mål.

På overtid fikk bortelaget nok en kjempesjanse. Agon Mucolli driblet seg innover feltet, men RBK-forsvaret fikk parert i grevens tid. Men KBK klarte aldri å få hull på byllen, og kampen endte 1-0 til Rosenborg.

– KBK er nære en utligning i sluttminuttene, og i nok en kamp ser vi et RBK-lag som faller veldig dypt når de skal forsvare en ledelse. I Skien straffet det seg, men i dag slapp de med skrekken, sier Mathisen etter kampen.

– De løftet mye folk frem for å få utligning. Vi ble litt for lave i presspillet vårt, så det er noe vi må skikke på så det ikke skjer i de neste kampene, sier Hareide.

Rosenborg ligger på femteplass i Eliteserien, ett poeng bak Kristiansund med én kamp flere spilt.