Går langt i å bekrefte Kristoff-signering: – Det er gode nyheter for oss

Det kan se ut som Alexander Kristoff har funnet arbeidsgiver for neste sesong.

Ble Tour-vraket

Etter lørdagens etappe i Tour de France sier sportssjef Hilaire Van der Schueren i Intermarché-Wanty-Goubert at de håper at Kristoff er på deres lønningsliste neste sesong, og går samtidig langt i å bekrefte nettopp det.

– Ja, jeg håper at Kristoff kommer. Det er gode nyheter for oss. Jeg håper også at med Odd og noen andre nordmenn at vi har et veldig sterkt lag, sier Van der Schueren til TV 2.

Overgangsvinduet i sykkelsporten åpner 1. august og ingenting kan bli signert før den datoen - selv om alle detaljene i en avtale er på plass. Overfor TV 2 vil ikke Kristoff lette på sløret.

– Vi får se hva som skjer fremover. Kan ikke si så mye enda, dessverre, skriver Kristoff i en SMS.

Fra før har det belgiske laget Odd-Christian Eiking i sine rekker.

Kristoff vil bli lagets store stjerne og bli en prioritert rytter i de store klassikerne og ikke minst Tour de France. Van der Schueren roser den nå 34 år gamle Kristoff opp i skyene.

– Han er en veldig sterk rytter, også i klassikerne og spurtene i Touren. Han er alltid der. Det er en veldig sterk rytter. Det er viktig for laget vårt at vi har en leder som Kristoff. Det er også viktig for de unge rytterne vi har, sier sportssjefen.

Kristoff skulle etter planen ha syklet årets Tour de France, men ble vraket av UAE Team Emirates-laget til tross for at han man tidlig i sesongen presenterte ham som en av tre ryttere som skulle til Touren.

Kontrakten med laget er inne i det siste året og nå ser Kristoff altså ut til å ta steget videre til Intermarché-Wanty-Gobert.

Bystrøm slår følge?

Det er tidligere rapportert av blant andre sykkeljournalist Jarle Fredagsvik at Sven Erik Bystrøm slår følge med Kristoff til det belgiske laget. Rogalendingen har fulgt Kristoffs karrieresteg fra Katusha-laget til UAE Team Emirates. Som gjest i dagens Tour de France-studio ville ikke 29-åringen bekrefte noe som helst.

– Jeg har tenkt at nå er det på tide at jeg tenker på meg selv og hva som er best for meg selv. Det er ikke det at jeg ikke har gjort det tidligere, men jeg har basert valget mitt på hva jeg vil selv og egne muligheter, sier Bystrøm om fremtiden.

Han peker på blant annet Ardenner-klassikerne som løp han har lyst til å satse på egne sjanser i.

– Jeg har lyst til å kjøre Tour de France. Det hadde vært gøy å kunne kjempe om etappeseier også istedenfor bare å passe på sammenlagtlederen, sier Bystrøm.