Kings nye tilværelse i Premier League

Det er fredag ettermiddag. Joshua King sitter på hotellrommet i Watford og har nettopp kommet tilbake fra trening med sin nye klubb. Verdensmetropolen London er kun en times kjøring unna, men nordmannen vil bo i Watford.

– Jeg vil heller bo nærme treningsfeltet der jeg trener hver dag, enn i London med liv og moro. Så nå ser jeg etter et sted i Watford der jeg kan bo med familien min, sier King på telefon til TV 2.

Watford, som er nyopprykket i Premier League, er i gang med sesongoppkjøringen. Det betyr opp mot 11 timers dager hver dag, med mye fokus på fysikk og fitness. Så langt har King rukket å få med seg et par treninger, og inntrykket av klubben er veldig bra.

– Frem til nå har det vært helt perfekt. Jeg har aldri vært i en klubb før der jeg har sklidd så lett inn i gruppa som her. Jeg kjente noen av gutta fra før av, Nathaniel Chalobah, Troy Deeney, Dan Gosling, Craig Cathcart, Tom Cleverley. I tillegg er det et par andre skandinaver her i Philip Zinckernagel og Ken Sema, så vi er en god gjeng. Det føles som jeg hadde vært der i ett år etter bare to dager.

– En lettelse

Valget om å dra til Watford føles veldig riktig for King.

– Watford tok kontakt ganske kjapt etter sesongen. Så kom det også noen tilbud fra andre klubber i Premier League og fra andre ligaer. Jeg var ganske åpen for å dra til Spania, men etterhvert som tiden gikk følte jeg at jeg ville tilbake til Premier League, spesielt etter hvordan sesongen ble i fjor med Bournemouth og Everton, det var tøft.

EVERTON: Det ble lite spilletid for Joshua King på Goodison Park. Foto: Peter Powell

– Det var en lettelse å komme hit, starte med litt blanke ark igjen. Bare la beina snakke. I Everton fikk jeg aldri sjansen, alt var maybe-maybe helt til de siste ukene. Det er stress. Så å komme hit nå føles veldig bra.

– Målet nå er å komme tilbake til den formen jeg hadde da jeg fikk spille spiss i Bournemouth. Spille godt og ofte. Ha en stabil sesong. Og få plassen min tilbake på landslaget. Nå er det bare opp til meg selv. Jeg liker det sånn.

Nordmannen har signert en toårskontrakt med opsjon på ytterligere ett år for Watford.

– Jeg kunne nok signert en lenger kontrakt, men dette passet både meg og klubben ganske fint. Jeg er 29 år nå, og har lyst til å utforske noe annet før jeg legger opp. Jeg har fremdeles en drøm om å spille i Champions League, men nå vil jeg gjøre alt jeg kan for å hjelpe Watford gjøre det bra i Premier League. Jeg har mine beste år foran meg.

Inspirert av Klopp og Guardiola

Watford ledes nå av Xisco, en ung spanjol som for mange er et ubeskrevet blad som manager. 40-åringen tok over den engelske klubben 21 desember 2020, etter et halvt år som hovedtrener for Dinamo Tbilisi i Georgia.

– Jeg har hatt gode samtaler med Xisco. Han er ung, sulten og har alltid drømt om Premier League. Han fikk aldri den opplevelsen som spiller, men nå er han her som treneren vår. Han ser opp til Jürgen Klopp og Pep Guardiola. Xisco er jordnær og hyggelig, prøver å ikke ta for mye plass. Han er avslappet, men samtidig heftig når det kommer til mengde og kvalitet på treningene.

Xisco har også en klar plan på hvordan han ønsker å bruke kvalitetene til King.

– Jeg har fått innrykk av at treneren ønsker å bruke meg som en 9er, en spiss i vår 4-3-3 formasjon. Men jeg kan også spille ute på venstrevingen. Av Premier League lagene som tok kontakt, følte jeg at det var Watford som passet meg best ettersom de har hentet meg primært for å spille spiss.

King ser frem til å ta fatt på en nytt kapittel i Premier League, ligaen han fremdeles holder som verdens beste og tøffeste. I Watford valgte han draktnummer 13, som langt i fra er noe ulykkestall for King.

– Det var nummeret mitt under hele barndommen, i Romsås og i Vålerenga. «Let´s take it back», avslutter en lystig King.