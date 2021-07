Regissør Joachim Trier kan vinne Gullpalmen: – Jeg var klar for å lage en film om kjærlighet

CANNES (TV 2): Først da han skulle lage sin femte kinofilm, følte filmregissør Joachim Trier seg klar for å lage en film om kjærlighet. Nå kjemper han om Gullpalmen sammen med kremen av internasjonale regissører.

Filmregissør Joachim Triers nye film hadde verdenspremiere under filmfestivalen i Cannes torsdag.

«Verdens Verste menneske» kjemper om Gullpalmen i år. Filmen fikk stående ovasjoner og mange glitrende kritikker internasjonalt etter premieren.

– Litt nervøs

– Det handler nok litt mer om skuespillerne, enn om meg, sier Trier til TV 2 om det å gå på den røde løperen i Cannes.

Man skal vise fram kjoler, dresser – vise media at man finnes, forklarer han.

– Vi har fantastiske skuespillere, så det er veldig godt å ha dem rundt meg.

Den røde løperen er en del av ritualet i Cannes. Inne i salen sitter 2300 mennesker. Ikke bare blir opptakene fra løperen sendt ut på franske TV-kanaler, men det sendes også direkte inn til de som sitter i salen.

– Så alle sitter og ser på teamet, som skal gå inn sist. Så når du er på rød løper vet du at du har de der øynene i salen på deg. Så man kan jo bli litt nervøs.

Føltes som en stor klem

Etter visningen fikk Triers film åtte minutter stående applaus.

– Jeg må innrømme at jeg ble veldig emosjonell. Jeg ble skikkelig takknemlig.

På grunn av pandemien har han ikke kunnet vise filmen tidligere til et større publikum.

– Det føltes som en stor klem fra salen, sier Trier.

Like etter at filmen er vist, begynner strålende anmeldelser å tikke inn. Trier har ikke lest alle, men han sier den gode omtalen betyr mye for å nå ut i verden med filmen.

Et tema mange identifiserer seg med

Temaet i filmen er den vanskelige kjærligheten. Trier forteller at dette er hans femte film, og han tenkte at kanskje nå var han endelig klar for takle kjærlighet som tema. Og hvor vanskelig det kan være.

– Hvor vanskelig det er for karakteren Julie, som ikke helt vet hvem hun er. Hun nærmer seg 30, føler at hun burde vært voksen, føler at hun burde vært i det forholdet som var livet hennes. Så synes hun det er så vanskelig.

Dette er noe Trier tror mange kan identifisere seg med.

– Det er vanskelig å vite helt hvem man skal være sammen med, det er vanskelig å skjønne plass man skal ha i et forhold.

– Har du møtt mange som Julie?

– Ja, jeg møtt en del. Men det interessante når man skaper en karakter er at man putter også mye av seg selv inn i den. Da er det mange som har sagt at «du er jo mann, men skriver om en kvinne». Men jeg kan identifisere meg med hvordan jeg hadde det da jeg var rundt 30.

Han forteller at også hovedrolleinnehaver Renate Reinsve kom med tilbakemeldinger etter å ha lest manus, og at hun også har vært med å forme filmen, gjennom også å gi perspektiver fra sin generasjon.

Se hele intervjuet med Trier i videovinduet øverst!