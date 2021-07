Dronning Elizabeth med brev til Gareth Southgate

I et åpent brev før EM-finalen er den britiske dronningen klar på hva hun ønsker for Englands lag.

Det er duket for manges drømmefinale når Italia og England møtes i finalen i EM i kveld. I forkant av oppgjøret har Dronning Elizabeth (95) sendt Englands landslagstrener, Gareth Southgate, et åpent brev.

Der skriver hun at hun husker at hun i 1966 var så heldig å kunne dele ut verdensmestertittelen til Englands daværende kaptein, Bobby Moore. Og at hun så hvor mye det betød for både spillerne, trenerne og teamet rundt laget å både nå og vinne finalen i en stor internasjonal fotballturnering.

1966: Her overrekker den gang 40 år gamle Dronning Elizabeth pokalen som viser at kaptein Bobby Moore og resten av det engelske landslaget var verdensmestere i fotball. Foto: NTB

– Håp om at historien gjentas

Hun gratulerer videre treneren og laget med finalebilletten på vegne av seg selv og resten av kongefamilien. Nå er dronningen klar på hva hun ønsker for laget i kveldens finale.

– Jeg sender gode mine gode ønsker for kampen, med håp om at historien vil gjenta seg, ikke bare suksessen, men også gløden, engasjementet og stoltheten dere selv har vist.

Brevet er skrevet på brevpapir fra Windsor Castle, og dronningen har signert brevet med «ELIZABETH R.».

ÅPENT BREV: I sitt åpne brev til landslagstrener Gareth Southgate mimrer Dronning Elizabeth tilbake til VM i 1966.

– Var fantastisk

BREV: Statsminister Boris Johnson sendte også sine gratulasjoner og lykkeønskninger.

Også Storbritannias statsminister, Boris Johnson, har sendt et brev med lykkeønskninger til laget.

Under en pressekonferanse lørdag, takket Southgate for støtten.

– Det var fantastisk å få brevet fra dronningen og statsministeren til hele laget. Og anerkjennelse av at laget har gjort dette på riktig måte, sa landslagstreneren, skriver The Sun.

Landslagstreneren sa også at laget er i finalen for å vinne.

Southgate roste også mottakelsen og støtten laget har fått fra folket.

– Nå skal vi ta trofeet hjem til alle.