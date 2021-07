TV 2-ekspertene ikke enige - lanserer seks forskjellige som EMs beste spiller

Se sammendrag av finalen øverst!

Fotball-EM er over, og til slutt ble det Italia som kunne juble for triumf.

En måned med vakre scoringer, stygge scoringer, selvmål, dramatikk, eufori, glede, latter, tårer og sorg er omme.

I den forbindelse har et utvalg av TV 2s eksperter og kommentatorer plukket ut det de mener er den beste elleveren i EM, et såkalt "EM-lag", samt lansert sin kandidat til EMs spiller.

Akkumulert havner TV 2 på følgende EM-lag, der sju av elleve spilte søndagens finale:

Keeper:

Kasper Schmeichel (Danmark)

Forsvar:

Joakim Mæhle (Danmark), Harry Maguire (England), Giorgio Chiellini (Italia), Luke Shaw (England)

Midtbane:

Pierre-Emile Højbjerg (Danmark), Jorginho (Italia), Pedri (Spania)

Angrep:

Raheem Sterling (England), Harry Kane (England), Lorenzo Insigne (Italia)

Nærmest uten å komme med: Emil Forsberg (Sverige), som også ble valgt av fire av åtte, som Insigne og Shaw.

Åtte i panelet lanserer seks forskjellige som EMs beste spiller

Til prisen som EMs beste spiller, som fra offisielt hold gikk til Gianluigi Donnarumma, lanserte TV 2-panelet på åtte personer hele seks ulike kandidater. Tre av dem ble europamestere.

Fotballekspert Erik Thorstvedt går for Jorginho, til tross for missen i straffekonkurransen, mens kommentator Peder Mørtvedt velger Giorgio Chiellini.

– I et EM som mer enn noen gang har handlet om tilstedeværelse og lidenskap, så personifiserer den italienske kapteinen det mer enn noen andre på en fotballbane. Omtrent eldstemann i mesterskapet, men han spiller med en barnslig glede som smitter samtidig som han utstråler autoriteten til en ekte leder, sier Mørtvedt.

Peder Mørtvedts EM-lag Kasper Schmeichel (Danmark) - Kyle Walker (England), Giorgio Chiellini (Italia), Simon Kjær (Danmark), Luke Shaw (England) - Marco Verratti (Italia), Pierre-Emile Højbjerg (Danmark), Pedri (Spania) - Raheem Sterling (England), Harry Kane (England), Federico Chiesa (Italia) EMs spiller: Giorgio Chiellini

Erik Thorstvedts EM-lag Yann Sommer (Sveits) - Kyle Walker (England), Leonardo Bonucci (Italia), Harry Maguire (England), Joakim Mæhle (Danmark) - Pedri (Spania), Jorginho (Italia), Pierre-Emile Højbjerg (Danmark) - Emil Forsberg (Sverige), Patrik Schick (Tsjekkia), Raheem Sterling (England)

EMs spiller: Jorginho



Ekspert Solveig Gulbrandsen og programleder og fast "Alle elsker EM"-paneldeltaker Marius Skjelbæk går også for Chiellini som sin utvalgte spiller.

– Det beste fra den slitte myten om at italienere er sleipe og vinner for enhver pris - og det beste fra det nye, offensive og energiske Mancini-Italia, der han er lederen. Dette er "last dance" fra en midtstopper som med hele seg uttrykker hvor viktig fotball og landslaget er for ham. Han roper nasjonalsanger, feirer etter taklinger, driver "mind games" og oser av kjærlighet og pokallengsel, oppsummerer ordkunstneren Skjelbæk.

Marius Skjelbæks EM-lag Gianluigi Donnarumma (Italia) - Joakim Mæhle (Danmark), Giorgio Chiellini (Italia), Harry Maguire (England), Leonardo Spinazzola (Italia) - Mikkel Damsgaard (Danmark), Jorginho (Italia), Emil Forsberg (Sverige) - Raheem Sterling (England), Cristiano Ronaldo (Portugal), Lorenzo Insigne (Italia) EMs spiller: Giorgio Chiellini

Solveig Gulbrandsens EM-lag Kasper Schmeichel (Danmark) - Andreas Christensen (Danmark), Harry Maguire (England), Giorgio Chiellini (Italia), Leonardo Bonucci (Italia), Luke Shaw (England) - Jorginho (Italia), Pierre-Emile Højbjerg (Danmark), Pedri (Spania) - Harry Kane (England), Raheem Sterling (England) EMs spiller: Giorgio Chiellini

Chiellini er dermed den eneste som får stemmen til flere enn én i panelet, og ble jo da også mannen som til slutt kunne heve trofeet som kaptein for Roberto Mancinis mestere etter straffekonkurranse-triumfen mot England i finalen.

Det kunne han blant annet takke sin keeper Gianluigi Donnarumma for, og han trekkes også frem som EMs spiller av fotballreporter og quiz-programleder Helge Pettersen Kalleklev.

– Det er fort gjort å glemme keepere i slike kåringer, men denne gangen gjorde ikke UEFA det. Når du står frem som han gjør i en straffekonkurranse, på toppen av et bunnsolid mesterskap, står du også igjen som den store spilleren i mine øyne, sier han.

Helge P. Kalleklevs EM-lag Gianluigi Donnarumma (Italia) - Joakim Mæhle (Danmark), Harry Maguire (England), Giorgio Chiellini (Italia), Luke Shaw (England) - Pierre-Emile Højbjerg (Danmark), Jorginho (Italia), Kalvin Phillips (England) - Raheem Sterling (England), Harry Kane (England), Lorenzo Insigne (Italia) EMs spiller: Gianluigi Donnarumma

Kommentator Øyvind Alsaker finner sin kandidat til EMs spiller hos den tapende finalist.

– Raheem Sterling. Var god fra begynnelse til slutt og Englands viktigste offensive spiller i kamp etter kamp. Skulle hatt straffe i finalen. Enormt EM noen hundre meter unna barndomshjemmet, sier Alsaker om England-angriperen som også er den eneste spilleren som er representert i samtlige eksperters lag.

Øyvind Alsakers EM-lag Gianluigi Donnarumma (Italia) - Joakim Mæhle (Danmark), Giorgio Chiellini (Italia), Harry Maguire (England), Luke Shaw (England) - Jorginho (Italia), Pierre-Emile Højbjerg (Danmark), Pedri (Spania) - Raheem Sterling (England), Harry Kane (England), Federico Chiesa (Italia) EMs spiller: Raheem Sterling

Kollega Espen Ween går for Danmarks Pierre-Emile Højbjerg som sin utvalgte mann, i det som ble et meget spesielt mesterskap med danske øyne.

– Han gikk frem og tok straffen mot Finland, at han bommet er uvesentlig. Best på et fantastisk dansk lag. Bildene av ham etter kvartfinaleseieren var fotball på sitt beste, sier kommentatoren.

Espen Weens EM-lag Kasper Schmeichel (Danmark) - Joakim Mæhle (Danmark), Giorgio Chiellini (Italia), Harry Maguire (England), Leonardo Spinazzola (Italia) - Emil Forsberg (Sverige), Pierre-Emile Højbjerg (Danmark), Pedri (Spania) - Raheem Sterling (England), Harry Kane (England), Lorenzo Insigne (Italia)



EMs spiller: Pierre-Emile Højbjerg



Også Kasper Wikestad velger fra det danske laget når han kårer EM-spilleren 2020, og går for kapteinen med stor K.

– EMs spiller er Simon Kjær, for meg. Fra de dramatiske hendelsene i Parken i Danmarks åpningskamp der han gikk foran som kaptein og menneske. Først for å redde livet til sin kamerat Christian Eriksen, for så å ta vare på alle sine andre kamerater og kjære. Det var nesten som han var hele nasjonens kaptein, og tok deg på seg selv å ta vare på alle sine landsmenn og -kvinner. I tillegg leverte han et strålende EM rent sportslig for et lag som tok seg helt til semi, og med litt marginer kunne gått enda lengre, sier TV 2s kommentator.

Kasper Wikestads EM-lag Kasper Schmeichel (Danmark) - Kyle Walker (England), John Stones (England), Simon Kjær (Danmark), Leonardo Spinazzola (Italia) - Jorginho (Italia) - Emil Forsberg (Sverige), Lorenzo Insigne (Italia), Pedri (Spania), Raheem Sterling (England) - Patrik Schick (Tsjekkia)



EMs spiller: Simon Kjær

