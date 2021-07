Svensk avis: Alle passasjerene tilhørte Örebro fallskjermklubb

Om bord i flyet var det åtte fallskjermhoppere, samt en pilot. Alle omkom i styrten.

Til avisen sier Jesper Bergstrand i Örebro fallskärmsklubb at klubben er i stor sorg.

– Vi har mistet venner, instruktører og nye venner i sporten som nettopp hadde begynt sin fallskjermkarriere. Hvordan skal man ordlegge seg, det går ikke, sier han.

Ifølge avisen skal alle de åtte omkomne hopperne være forholdsvis unge.

– Det er en veldig anstrengende tid for klubben. Det som har rammet oss er forferdelig, sier Bergstrand til Expressen.

Piloten skal ha tilhørt en annen klubb.



Har funnet mobiler og kameraer

På sine pressesider skriver politiet at Haverikommisjonen ut ifra den tilgjengelige informasjonen har kunnet se et trolig hendelsesforløp forut for ulykken, men at de ikke vet årsaken til ulykken.

– Det trolige hendelsesforløpet er at flyet kort tid etter avgang, på cirka 100 meters høyde, fikk problemer som gjorde at flyet tok en kraftig venstresving og deretter gikk i bakken. Årsaken til dette er ikke kjent, skriver politiet.

Til SVT sier Peter Swaffer i Haverikommisjonen at det er funnet mobiltelefoner og kameraer inne i restene av flyet. Innholdet i de tekniske gjenstandene skal foreløpig ikke være analysert.

– Nei, det har vi ikke gjort. Vi holder på å samle inn all og for å ikke risikere å gå glipp av noe setter vi oss ikke ned med det vi har nå. Vi har bare sett på radarsporene for å konstatere om lag hvor høyt opp flyet kom, sier Swaffer.

Liste med navn

Fredag fortalte pressevakt i politiet, Lars Hedelin, til TV 2 at de har en liste med navn på dem som var om bord i flyet, men at de jobber med å identifisere de omkomne nå.

– Vi går ikke ut med navn, bosted eller kjønn før de pårørende ert varslet, sier han.

Ulykken preger lokalmiljøet i Örebro, en kommune som huser 155.000 innbyggere.

– Örebro er ikke større enn at alle kjenner noen som var med i flyet, også i vår stab. Det er en ekstra belastning for dem. Man kjenner hverandre i en by som Örebro, sier Per-Ove Staberyd, brannsjef i Örebro, til TV 2.

Ifølge SVT skal dokumentasjon ha vist at det ikke fantes noen kjente feil ved flyet.