Mesterlig soloseier for Mollema

Den nederlandske Tour-veteranen Bauke Mollema (34) kapret sin andre etappeseier etter å ha syklet alene i front i over 40 kilometer. Michael Woods tok samtidig over klatretrøyen og Guillaume Martin klatret til andreplass sammenlagt.

Se sammendrag fra etappen i videovinduet øverst på siden.

Det avgjørende rykket kom med litt over 40 kilometer igjen av lørdagens heseblesende etappe. Bauke Mollema (34) tok sats og stakk fra de 13 bruddkollegene i en utforkjøring.

Woods skrev historie

Luken ble fort stor og Mollema dro på i sin sedvanlige sliterstil. Nederlenderen holdt unna i den siste stigningen og suste de siste 17 kilometerne ned til målgang i Quillan i ensom majestet. Triumfen er Mollemas andre i Tour de France i det som er hans ellevte deltakelse.

– Det er utrolig å vinne en etappe igjen. Jeg er superglad. Det var en superhard dag, sier Mollema.

Det var ikke bare Mollema som kunne juble etter lørdagens blodslit. Michael Woods var uheldig da han veltet i en utforkjøring, men Israel Start-Up Nation-rytteren kom seg på sykkelen og endte dagen med å samle nok klatrepoeng til å ta over den prikkete klatretrøyen etter flere dueller med Wouter Poels.

Han leder nå klatrekonkurransen fire poeng foran Nairo Quintana, som bar den prikkete trøyen på lørdagens etappe. Poels er på tredjeplass fem poeng bak Woods.

Woods blir med det den andre kanadieren gjennom tidene til å lede klatrekonkurransen. I 1986 ledet Alex Stieda klatrekonkurransen i fem etapper.

I PRIKKENE: Michael Woods hadde grunn til å juble i Quillan. Foto: Philippe Lopez

Dagen i brudd gjør at Guillaume Martin (Cofidis) klatrer fra niende til andreplass i sammendraget. Han har nå fire minutter og fire sekunder opp til den overlegne sammenlagtlederen Tadej Pogacar. Avstanden ned til Rigoberto Uran på tredjeplass er på ett minutt og 14 sekunder for Martin.

– Jeg er ikke en stor trussel for Pogacar. Han kan sove rolig i natt, smiler Martin.

– Jeg brukte mye krefter. Jeg var ganske tom da jeg kom i mål. Jeg skal prøve å restituere. Jeg tror jeg mister litt tid i morgen, men jeg håper ikke altfor mye, sier Martin.

Heseblesende start

Lørdagens etappe var det nok mange av rytterne som hadde satt en strek under i rittboken før Tour de France. Det lyste bruddseier av etappeprofilen, og derfor var det kanskje ikke så rart at kampen om å komme seg av gårde var enorm ut fra start i Carcassonne.

Forsøkene var mange, men ingen maktet å få den endelige godkjennelsen fra hovedfeltet. Ikke før man hadde syklet over 80 kilometer klarte en gruppe ryttere å slite seg løs. Det skjedde i andrekategoristigningen Col de Montségur.

Gruppen bestod av klatresterke ryttere, og spesielt to var på jakt etter klatrepoeng: Wouter Poels og Michael Woods. Duoen knivet om klatrepoengene på de to andrekategoristigningene og den ene tredjekategorien. Totalt sett gikk Michael Woods, som også veltet i en utforkjøring, seirende ut av duellen og sopte med seg nok poeng til å ta over ledelsen i klatrekonkurransen fra Nairo Quintana, som bar den prikkete trøyen på lørdagens etappe.

Bauke Mollema rykket fra i en utforkjøring med i overkant av 40 kilometer igjen av etappen og opparbeidet seg fort en solid luke. Den klatre ikke bruddkollegene å tette, og Mollema holdt unna inn til sin andre etappeseier i Tour de France.