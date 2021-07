«Farmen»-Karoline er blitt mamma

Karoline Røed ble for mange kjent igjennom reality-programmet «Farmen» i 2017, hvor hun etter to uker måtte reise hjem etter tvekamp mot Enuike Hoksrød.

– Jeg trodde absolutt at jeg kom til å slå Eunike. Jeg visste at det kom til å bli en hard kamp, men jeg trodde jeg kom til å ha et overtak. Den gangen var det viljen og hjertet som vant over fysisk styrke, og det føles helt OK, sa Røed til TV 2 like etter tvekamptapet.

Gladnyhet

For noen måneder siden kunne 34-åringen avsløre ikke bare at hun hadde fått kjæreste, men at hun også ventet barn.

Det var Dagbladet som omtalte saken først.

– Hey baby! Snart halvveis på vei til livets eventyr med livets mann, skrev hun på Instagram til et bilde av magen som har fått en baby-kul.

Nå er imidlertid ventingen over og hun publiserte gladnyheten på Instagram-profil fredag.

– Overveldet, lykkelig, stolt, velsignet, ydmyk, utslitt, heldig… så full av kjærlighet. Takk for meningen med livet, mine to elskede, skriver hun til bilde.

Sønnen har fått navnet Henry Alexander og ble født 05 juli.

Forlovet

I tillegg til å ha blitt nybakt mamma, har Røed fått en ring på fingeren av sin utkårede, Ståle Svendby.

– 20 år har jeg kjent deg, 10 år har jeg elsket deg, 2 år har jeg vært kjæresten din, resten av livet skal jeg være din wifey! Gledesrus, på det fineste stedet, den fineste dagen, med den fineste mannen, skriver hun til bilde.

God kveld Norge har ikke lykkes med å få en kommentar fra Røed.