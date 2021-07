Katt funnet i live i ruinene i Miami

To uker etter at en boligblokk raste sammen i Miami i USA, har redningsmannskapene funnet en katt i live. Katten, som heter Binx, er gjenforent med eierne.

Fredag kunne myndighetene fortelle om funnet, som anses å være et lite lysglimt i den enorme katastrofen.

– Jeg er glad for å kunne dele en liten god nyhet etter 16 lange og ekstremt krevende dager, sier ordfører Daniella Levine Cava i Miami-Dade, ifølge CNN.

Binx tilhørte en familie som hadde leilighet i niende etasje av boligblokken som raste sammen 24. juni. Den svarte katten er nå gjenforent med familien sin.

Gjenforeningen skjedde etter at organisasjonen The Kitty Campus, som spesialiserer seg på å redde katter, la ut et bilde av katten de hadde funnet i nærheten av ruinene.

– Alt vi trengte var et snev av håp i denne tragedien. Dagen i dag var en av de beste dagene, en av de overlevende kom for å se om dette var familien hennes sin katt, og det var det, skriver Gina Nicole Vlasek medgrunnlegger av The Kitty Campus.

Det er hittil funnet 79 døde personer i ruinene av den sammenraste blokka, mens 61 fremdeles har status som savnet.