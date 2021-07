Været gjør helomvending: – Ikke feil

Sol og regn om hverandre, er hva værvarselet viser for de kommende dagene.



Men fra midten av neste uke har meteorologen strålende nyheter til både Sør-, Øst- og Vestlandet.

– Akkurat nå går det et nedbørsområde over Sverige, og det er usikkert hvor mye det får å si for Norge. Akkurat nå ser det ut til at tordenbygene tar seg opp i ettermiddag, forteller StormGeo-meteorolog, Marianne Aabrekk, til TV 2.

Men i løpet av natten og dagen søndag vil været klarne, og mandagen ser ut til bli bra, før det igjen ventes regn.

– Fra mandag kveld skal det komme et nedbørsområde fra Danmark og det treffer nok i alle fall Sørlandet, men kanskje også Østlandet. Trolig blir det regn fra Oslo og sørover.

29 grader og sol

Det ustabile været er ventet å vedvare utover tirsdagen og onsdagen, men så:

– Fra torsdag blir det finere vær, og det blir mer stabilt. Det ser ut som vi kan få en periode med sammenhengende tørre luftmasser og og sol, forteller Aabrekk.

Sammen med dette kan det komme inn noe kaldere luft, slik at vi ikke får temperaturer oppe på 30 grader, men varmt blir det.

– Det blir nok i alle fall 25 grader og mye fint vær, så det er ikke feil. For mange er det kanskje bedre enn 30 grader.

Aabrekk ser godvær så langt prognosen viser, som er ut neste helg.

YR viser at Oslo får stigende temperaturer utover i uken, mandag er makstemperaturen 24 grader, mens den topper seg på torsdag med 29 grader. Fredag, lørdag og søndag ventes det opptil 27 og 28 grader og strålende sol.

Regn og kjøligere vær på vei

Fra Trondheim og nordover ser godværet ut til å være over for en liten stund.

– Det blir litt samme rekka frem til midten av uka, med skiftende vær. Men så blir det kjøligere nordover og mer sammenhengende regn.

Meteorologen sier det kan se ut til at temperaturene vil falle til rundt 15 grader i Nord-Norge, kanskje noe lavere langs kysten.

– Nordlendingene må nyte finværet frem til det snur, dagen i dag og første halvdel av morgendagen ser ut til å bli fine.