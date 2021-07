Varsler at det vil komme korona-varianter vaksinene ikke fungerer mot

Samtidig som vaksinasjonsgraden stiger i Norge og resten av verden, utvikler det seg stadig nye varianter av viruset som forårsaker nye smitteutbrudd.

Den største utfordringen i verden akkurat nå er den såkalte delta-varianten av koronaviruset. Storbritannia måtte i første omgang utsette gjenåpningen av samfunnet på grunn av varianten, og i Israel ser man at varianten i større grad kan smitte fullvaksinerte.

Tredje dose

Vaksineforsker Gunnveg Grødeland forklarer at de nøtraliserende stoffene i vaksinene vi har nå, fungerer litt dårligere mot delta-varianten, og at den nye varianten er veldig smittsom. Samtidig gir vaksinen svært god beskyttelse mot alvorlig sykdom og død, med en effekt på over 90 prosent

VAKSINEEKSPERT: Gunnveig Grødeland er seniorforsker og leder for forskningsgruppen influensa og adaptiv immunitet, Immunologisk institutt, Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus. Foto: Rune Blekken / TV 2

– En enkel vaksinering gir noe beskyttelse mot varianten, men vi vet også at beskyttelsen blir svært mye bedre etter andre vaksinering. Derfor er det viktig at folk går og tar den andre dosen, sier Grødeland.

De nye variantene har tvunget frem en diskusjon om hvorvidt det blir nødvendig med en tredje dose for å få tilstrekkelig beskyttelse i befolkningen.

Vaksineprodusenten Pfizer har anbefalt en tredje dose for å opprettholde beskyttelsen mot sykdom.

– Kommer varianter vaksinen ikke fungerer mot

Grødeland sier at man uansett danner hukommelsesresponser som vil hjelpe og gi beskyttelse mot fremtidige virustyper, men at hun er sikker på at det før eller siden kommer en variant som vaksinene vi har nå ikke gir beskyttelse mot.

– På et eller annet tidspunkt vil det skje. Viruset utvikler seg hele tiden, og det muterer hele tiden, det er allerede over 10.000 varianter av Sars-Cov-2, og det vil fortsette. De variantene vi har så langt har vaksinen en veldig god effekt mot, sier Grødeland.

Selv om hun er sikker på at det på et eller annet tidspunkt oppstår varianter vaksinen har redusert effekt mot, tror hun ikke det er noe vi trenger å bekymre oss for.

– Hvis vi får dannet en grunnleggende immunitet i befolkningen, så vil trolig de og gi en beskyttelse og mot varianter som er enda lenger unna delta. Så det er grunn til å håpe at uansett hva som skjer, så har vi grunnleggende beskyttelse i framtiden.

Som influensa

Selv om man tror vaksinene vi nå bruker skal gi en viss livslang beskyttelse, spår Grødeland at vi kommer til å vaksinere deler av befolkningen regelmessig, på samme måte som vi vaksinerer mot influensa.

– Når det gjelder influensa, så er jo det en vaksine man må ta årlig for å få beskyttelse. I Norge gir vi den til risikogruppene. Det jeg ser for meg er at vi over tid vil ende opp i et lignende scenario for vaksiner mot Sars-Cov-2. Altså at risikogrupper tar vaksinen jevnlig, og kanskje resten av befolkningen noe mer uregelmessig når det er behov, og nye varianter oppstår, sier hun.