17 colombianske ekssoldater mistenkt for Haiti-attentat

Haitisk politi har tidligere oppgitt at minst seks ekssoldater er blant 26 colombianere som anklages for å stå bak attentatet på president Jovenel Moïse.

I tillegg besto dødsskvadronen angivelig av to amerikanere med haitisk opprinnelse. De fungerte som tolker for gjerningsmennene, ifølge en haitisk dommer i etterforskningsteamet. Han mener den opprinnelige planen var å ta presidenten til fange – ikke drepe ham.

To av de antatte colombianske ekssoldatene er drept av haitisk politi, sa Colombias politidirektør Jorge Luis Vargas fredag. De andre 15 kan ha tilhørt den colombianske hæren fram til 2018-2020, tilføyer han.

Jakter bakmenn

Haitis politisjef Léon Charles har tidligere sagt at tre colombianske medlemmer av dødsskvadronen er drept av politiet, mens 17 er fengslet. Åtte andre er på frifot. Tallene avviker noe fra tidligere opplysninger gitt av haitiske myndigheter.

Lite er kjent om motivet for angrepet, der væpnede menn brøt seg inn i presidentens bolig. Presidenten ble drept med et titall skudd, mens kona ble såret og brakt til sykehus i Florida.

Gjerningsmennene er tatt, mener myndighetene, som sier de nå jakter på hjernene bak attentatet.

Erfarne soldater

Private sikkerhetsselskaper har rekruttert mange USA-trente colombianske soldater til konfliktområder rundt om i verden. De er ettertraktet på grunn av mangeårig erfaring i kampen mot geriljaer og mektige narkokarteller.

Ifølge den colombianske avisa El Tiempo er en av landets mest erfarne soldater blant de arresterte. En annen skal ha vært i hæren i 20 år før han ifølge kona ble rekruttert av et sikkerhetsselskap som leier ut livvakter. Mannen er fra før under etterforskning for sin påståtte rolle i likvideringer utført av den colombianske hæren for over ti år siden.

To av de mistenkte colombianerne fløy ifølge Vargas fra Bogotá til Panama 6. mai, og derfra til Santo Domingo, hovedstaden i Haitis naboland Den dominikanske republikk. Der ble de i fire dager før de fløy videre til Haiti. De andre colombianerne reiste til Port-au-Prince fra Santo Domingo 6. juni, ifølge politidirektøren.

Fire selskaper

Colombianske myndigheter sier de sitter på informasjon om fire selskaper som har vært delaktig i attentatet, uten å gå i detalj. President Ivan Duque sender et etterretningsteam til Haiti for å bistå i etterforskningen.

USA vil sende et etterforskningsteam til Haiti så snart som mulig. Det opplyste Det hvite hus fredag. Amerikanerne varsler også at de vil sende koronavaksiner til landet neste uke. Det fattige karibiske landet har ennå ikke startet med vaksineringen.

Styrte ved dekret

Attentatet mot presidenten har rystet Haiti, som sliter med høy fattigdom, vold og politisk uro.

Landet har blitt stadig mer ustabilt under Moïse, som har styrt ved dekret i over et år.

FNs sikkerhetsråd ba senest i forrige uke Haiti om å avholde valg snarest mulig.