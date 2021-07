– Man prøver ikke å vise følelser. Det funker ikke i det hele tatt

– Det gikk fint fram til kampen var avgjort og det var fem minutter igjen. Da tillot hjernen seg å tenke. Det kom masse følelser. Da innså jeg at «nå er det er slutt», sier Myrhol til TV 2.

39-åringen storspilte i sin siste kamp i klubbkarrieren da danske Skjern vant cupbronse i juni.

Men det ble altså svært emosjonelt.

Én oppgave blir spesielt viktig

– Det er merkelig det der, fordi man står der og prøver ikke å vise følelsene sine. Det funker ikke i det hele tatt, forklarer Myrhol.

FØLELSER: Det ble tårevått da Bjarte Myrhol sa farvel til Danmark. Foto: Arkivfoto

I april ble det klart at veteranen legger opp etter sommerens Tokyo-OL.

– Det har vært en veldig lang og grundig prosess. Jeg har vurdert alle scenarioer – både for og imot. I en lengre periode skrev jeg dagbok. Den var dessverre ikke god lesning med hensyn til smerter, søvn og medisin, sa Myrhol da nyheten om karriereslutt kom.

Mandag setter landslaget seg på flyet retning Tokyo, og landslagskapteinen erkjenner at det blir en mental utfordring å holde følelsene i sjakk under sine siste kamper som profesjonell håndballspiller.

– Det er ting man ikke kan styre selv, men samtidig driver vi med en idrett der det er viktig å holde fokus. Så det kommer til å bli en viktig oppgave for meg å prøve å holde styr på følelsene under OL, sier Myrhol, før han fortsetter:

– Alle ting har en slutt, og sånn er det også for meg nå.

Sagosen: – Skal nyte reisen sammen

– Det kommer garantert til å bli følelsesladet. Det så man da han sluttet i Skjern også. Det er helt idrettsliv som stopper, sier landslagssjef Christian Berge.

Det er første gang Norge deltar i OL i håndball for menn siden 1972, og sjelden har Norge hatt en sterkere tropp.

ROLLEMODELL: – Bjarte har vært et stort forbilde for meg, sier Sagosen til TV 2. Foto: Khaled Elfiqi / POOL / AFP

– I tillegg er det første gang vi har samtlige tilgjengelige til et mesterskap. Det er virkelig en sterk tropp som drar ned, sier Berge.

Stjernespilleren Sander Sagosen er klar på at laget vil gjøre alt for å ta gullet hjem for kapteinen sin.

– Vi skal nyte denne reisen sammen, og virkelig spille for at han skal få feire noe stort før han legger opp, sier Kiel-spilleren.

Selv er Myrhol litt mer avmålt.

– Jeg har vært med i 20 år og sitter igjen med to skarve sølvmedaljer, så det er ikke helt realistisk for meg å snakke om gull. Så det jeg gjør for å vri meg unna det spørsmålet, er å snakke om de gode prestasjonene våre. Nå – når vi går ut på banen – går vi ut for å vinne, uansett hvem vi møter. Så gode er vi blitt, sier Myrhol.