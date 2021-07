Stjerneskuddet Renate Reinsve i Cannes: – Det hadde vært veldig gøy å se hva Hollywood er

CANNES (TV2): Fra en dag til en annen er Renate Reinsve (33) blitt filmstjerne. Hun hadde ikke sagt nei til et tilbud fra Hollywood. – Dette er både heftig og skummelt, sier hun dagen etter at hun tok Cannes med storm.

Renate Reinsve er litt småforkjøla når hun møter norsk og internasjonal presse i Cannes. Men i filmbyen er det lett å få avkreftet om du er koronasmittet, så hun stiller til intervjuer.

Hovedrollen i «Verdens verste menneske» fikk hun samme dag som hun fikk vite at hun var gravid. Filminnspillingen ble utsatt på grunn av korona, derfor rakk hun både å få sønnen og å spille i filmen til regissør Joachim Trier. Torsdag hadde filmen premiere, og i flere av anmeldelsene blir hun trukket fram som en stjerne.

– Jeg hadde forberedt meg så godt og var så klar, så da jeg først stod der så var det så overveldende, sier Renate Reinsve om å gå på den røde løperen i Cannes.

Hun gjorde piruetter som en proff, så den svarte gallakjolen skulle komme til sin rett foran et hav av kameraer. «We love you, Renate», sa den franske intervjueren fra Canal+.



Inne i salen ble hun og de andre fra filmteamet møtt med applaus, og etter filmen var det stående applaus i åtte minutter. Filmen deltar i hovedprogrammet i Cannes og konkurrerer med 23 andre om Gullpalmen.

– Korona ble en lykke

Hun er full av lovord om regissør Joachim Trier og innspillingen. På grunn av pandemien ble innspillingen gjennomført på færre dager og med færre mennesker under opptakene. Renate opplevde det som en lykke.

Filmen handler om Julie, som til tross for at hun er en kul, morsom og smart kvinne, vingler seg gjennom livet og har vanskelig for å bestemme seg for hvordan og med hvem hun vil leve. Renate mener hun har mye til felles med Julie.

I SOLEN: Dagen derpå i sollyset i Cannes. Hun har fått spennende henvendelser etter gjennombruddet i filmen Verdens verste menneske. Foto: Santiago Vergara/TV 2

– Ja, det synes jeg. Det er innslag av selvforakt. Og at man føler at man gjør dårlige valg, velger feil og ikke klarer å henge med i tiden.

Dagen etter premieren i Cannes har anmeldelsene strømmet inn. Filmen, regissøren og Renate har fått mange godord.

– Jeg er ganske skjelven. Det føles helt fantastisk, men også skummelt. Det er heftig.

– Hvilket springbrett tror du denne filmen er for deg?

– Jeg aner ikke. Kanskje det er noe jeg kan passe til, noen roller i utlandet kanskje. Jeg har fått henvendelser og hatt samtaler som er spennende.

– Har du hatt eller har en drøm om Hollywood?

– Det hadde vært gøy å se hva det er. Det er sikkert ikke slik man tror det er. Men jeg er veldig fornøyd med å jobbe i Norge også.

Skal kose og klemme

Hun har noen hemmelige filmprosjekter på gang og skal jobbe på Nationalteateret.

Men aller først familieliv og ferie.

– Jeg skal kose og klemme på sønnen min. Jeg savner ham.