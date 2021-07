Dømt for å ha oppsøkt og hengt ut overgrepsdømte

Jahnsen ble pågrepet og varetektsfengslet i i januar i år etter at han i perioden mars til desember i fjor oppsøkte totalt 16 personer fysisk.

Han ble så tiltalt for å ha identifisert tidligere overgrepsdømte over hele Norge i sosiale medier.

Ifølge tiltalen hadde Jahnsen blant annet lagt bilder av overgrepsdømte i postkasser og skrevet ting som «Nabovarsel. Voldtok venninnen til datter'n sin som var på overnatting besøk» og «oppsøker han offeret oppsøker jeg han» og «u can run but u cant hide».

Til TV 2 bekrefter Jahnsens forsvarer, Ole Magnus Strømmen, at dommen nå er klar.

– Han fikk ett år og tre måneders ubetinget fengsel, noe som er tre måneder mindre enn hva aktor ba om.

37 tilfeller av hensynsløs adferd

Jahnsen ble domfelt for 37 tilfeller av brudd på straffelovens paragraf 266, hensynsløs adferd, og for ett tilfelle av brudd på straffelovens paragraf 667, som er krenkelse av privatlivets fred.

Han ble også dømt for to tilfeller av trusler, og for hindring av og grov uaktsom vold mot offentlig tjenestemann, samt motarbeidelse av rettsvesenet.

– Når det gjelder domfellelsen for sakene som gjelder paragraf 266/267 er det noe vi argumenterte for var innenfor ytringsfriheten og handlinger Jahnsen foretok for å hindre nye overgrep, sier Strømmen.

– Rettens bevisvurdering her er legger ikke nok vekt på Jahnsens rett til å ytre seg etter grunnloven, og domfellelsen og straffutmålingen vil bli vurdert anket.

Jahnsen ble frikjent på flere av punktene i tiltalen.

– Han ble frikjent for fire forhold. Trusler mot en journalist og tre tilfeller hvor man var usikker på id av gjerningsmann, forteller Strømmen.

TV 2 har lest slutningen, men ikke sett hele dommen.

Må betale oppreisning

Til hver av de fornærmede i saken ble Jahnsen dømt til å betale mellom 15.000 og 20.000 kroner i oppreisning.

– Retten foretar videre en helt nødvendig korreksjon av et helt urealistisk oppreisningskrav hvor det ble krevd oppreisning på nivå med et voldtektsoffer. Kravet på 150.000 ble redusert for de fleste med 90 prosent til 15.000 kroner.

Jahnsen ble frikjent for inndragning av 1,8 millioner kroner.

– Vi er meget godt fornøyde med at retten ikke inndrar penger som er donert fra personer som støtter Jahnsen. Folket står bak Jahnsen og en inndragning ville vært skuffende for svært mange støttespillere, sier Strømmen.



– Har rett til det

Tidligere har MMA-utøveren fortalt TV 2 at han mener han har rett til å oppsøke de han mener er pedofile, i den hensikt å eksponere dem for nabolaget der de bor, og på sosiale medier.

– Jeg har eksponert politimenn, kjørelærere, leger, barnehageansatte, politikere, listen bare fortsetter og fortsetter, fortalte Jahnsen til TV 2 i august i fjor.