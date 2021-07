Dømt for dødsvold med skrujern inne på Coop-butikk

34 år gamle Thomas Nedregård-Rubbås sto ved kassen og pakket varer han hadde kjøpt ned i en pose på en Coop-butikk i Fauske, da han 13. juli i fjor ble brutalt angrepet.

En mann i slutten av 20-årene kom bort til ham og stakk ham flere ganger i overkroppen med et skrujern. Ifølge en fersk dom fra Salten og Lofoten tingrett skal det siste stikket ha truffet Nedregård-Rubbås i hals- eller nakkeregionen, og han skal etter det ha falt i gulvet uten å ta seg for, slik at han slo hodet kraftig. Mannen i 20-årene forlot deretter raskt butikken med skrujernet i hånden.

Nedregård-Rubbås ble fraktet til sykehus der han ble liggende i flere uker, før han døde som følge av hodeskader 2. august 2020.

Husket ikke

Mannen i 20-årene har etter hendelsen forklart at han ikke husker noe av det som skjedde inne i butikken, men han har erkjent at det var han som stakk 34-åringen.

Før han angrep Nedregård-Rubbås stakk mannen i 20-årene også en annen person med skrujernet utenfor butikken. Vedkommende ble ikke livstruende skadd.

Avdøde, den andre mannen som ble angrepet og den nå dømte mannen hadde en relasjon til hverandre.

Da rettssaken gikk for Salten og Lofoten tingrett i juni, ba aktor Erik Tronæs om at den tiltalte mannen skulle dømmes til forvaring i seks år og fire måneder. Men tingretten mente det ikke var grunn til forvaring, og endte altså på fengsel i fem år og elleve måneder.

– Etter en samlet vurdering har retten kommet til at det ikke er en reell og kvalifisert fare for at tiltalte igjen vil begå alvorlig voldskriminalitet om han blir løslatt i dag, skriver retten om beslutningen.

– Skal bruke god tid

Mannen er også dømt til å betale oppreisningserstatning på 125.000 kroner til hver av avdødes foreldre, samt deres gravferdsutgifter. Han må også betale 15.000 kroner i oppreisning til den andre mannen han stakk med skrujern, samt 40.000 kroner til Nordlandssykehuset for skadeverk han gjorde mens han var innlagt der.

I en kommentar til dommen sier den dømte mannens forsvarer, Torgeir Falkum, at vedkommende er kjent med dommen. De skal nå se på om de vil anke dommen.

– Jeg tenker at vi skal bruke god tid på å vurdere dommen ordentlig, sier Falkum til TV 2.

Trond Ivan Blomsø er bistandsadvokat til avdødes familie. Han sier han ikke har rukket å gå gjennom dommen med dem i detalj, men at de har fått dommen.

– Det jeg kan si er at vi er fornøyd med at tingretten har lagt til grunn det faktum som aktor og undertegnede prosederte på, nemlig at tiltalte må holdes strafferettslig og erstatningsrettslig ansvarlig for dødsfølgen, skriver han i en SMS til TV 2.