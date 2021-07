Jakob Ingebrigtsen på tredjeplass – i OL kan han få selskap av rivalen likevel

Jakob Ingebrigtsen viste gryende OL-form under Diamond League-stevnet i Monaco. Til TV 2 avslørte vinneren Timothy Cheriyout, som overraskende ble vraket av Kenya, at han likevel har håp om OL-deltakelse.

I et sterkt felt med blant annet verdens beste 1500 m-løper Timothy Cheruiyot, havnet Jakob Ingebrigtsen på tredjeplass i fredagens Diamond League-stevne i Monaco med tiden 3:29,25 på 1500-meter.

Timothy Cheruiyot vant med tiden 3:28,28, mens spanjolen Mohammed Katir havnet på andreplass med tiden3:28,75.

Gullfavoritten kan miste OL, men har håp

Kenyaneren ville vært den store favoritten på øvelsen i OL, men det er fortsatt usikkert om løperen blir å se i Tokyo etter å ha blitt utelatt fra den kenyanske troppen.

Timothy Cheruiyot snakket med TV 2 om OL-uttaket etter seieren i Monaco.

– Jeg har håp fremdeles, svarte han på spørsmål om en OL-deltakelse i Tokyo er mulig.

– Når blir det avgjort?

– Kanskje neste uke, sier Cheruiyot som forteller at han var uvel og i sorg etter dødsfallet til en slektning da han ble nummer fire i det kenyanske uttaket nylig.

Den yngste av Ingebrigtsen-brødrene er likevel klar på hva han tror.

– Jeg regner med han blir å se i OL. Han har fortjent det, sa Jakob Ingebrigtsen.

Slått igjen

Kenyaneren hadde før løpet slått 20-åringen ved elleve anledninger. Fredagens løp ble det tolvte tapet mot kenyaneren.

– Jeg vet at Jakob og broren er veldig sterke. Det er alltid tøff konkurranse og vi utfordrer hverandre hver gang, sa Timothy Cheruiyot til TV 2.

– Men Jakob har aldri slått deg?

– En eller annen gang kommer han til å slå meg,

Var sengeliggende i forkant av løpet

Tiden er likevel årsbeste for Jakob Ingebrigtsen på distansen - til tross for å ha slitt med sykdom i forkant av løpet.

– Jeg har trent litt rolig den siste uken, så det tyder på at sykdommen er ute av kroppen og jeg er i god form før Tokyo til tross for at jeg ikke var like godt forberedt til dette. Men jeg tar med meg mye positivt herfra, sa 20-åringen til TV 2 etter løpet.

– Hvordan kjentes kroppen ut?

– Det var ikke en veldig god følelse. Samtidig prøvde jeg å roe ned litt, men det var ikke så veldig god sprut i beina da jeg skulle slå om og de andre begynte å spurte, men jeg klarte å skrape sammen en grei avslutning likevel. Så lenge jeg holder meg frisk skal jeg levere bedre enn dette.

Sandnes-gutten stod for en friidrettsbragd da han løp inn til europarekord på 5000-meter for kun en måned siden med tiden 12.48,45.

Under fredagens 1500-meter led det norske fenomenet av å ha vært sengeliggende i forkant av stevnet.

– Når man løper slike løp har «feelingen» mye å si. Det får man ikke mye av når man ikke trener, så dessverre for meg fikk jeg ikke gjort det jeg skulle gjøre, sa Jakob Ingebrigtsen.

– Bare å «gønne» på

Fenomenet fra Sandnes avkrefter at det var gambling å stille til start under Diamond League etter sykdomsforløpet.

– Nå har jeg fått bekreftet at jeg ikke er syk lengre og at det bare er å «gønne» på. Nå har vi planer om å trene litt og spisse formen inn mot Tokyo-OL.

– Var dette et løp for å teste om kroppen virker?

– Absolutt. Jeg hadde ikke stilt opp hvis det var fare for at jeg skulle komme ut av dette ødelagt. Samtidig et man ikke 100 prosent, men i dag følte jeg meg 95 prosent.