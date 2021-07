Øyeblikkenes EM: – Et deilig kaos

Christian Eriksen kollapser

Det er ingen tvil om at det jeg kommer til å huske best fra årets EM er Eriksens kollaps og snarrådigheten og samholdet lagkameratene viste med Kjær og Schmeichel i spissen. Det er et bilde som har brent seg inn på netthinna.

Mbappé bommer på straffe

Det er ofte de største stjernene som svikter i straffekonk. Frankrike var storfavoritter i årets EM. Mbappé skulle være superstjerna og spydspissen som skulle skyte dem til nok en triumf. Så blir det null mål, bom på den avgjørende straffa og ut i kvarten mot Sveits.

Pandev scorer for Nord-Makedonia

Tenk at det skulle lykkes for Goran Pandevs store drøm om å spille EM med Nord-Makedonia. Superveteranen var helt sentral i å ta Nord-Makedonia til EM, og fikk æren av å score nasjonens første mesterskapsmål noensinne. Tjue år etter at han debuterte med flagget på brystet.