Olimb vender tilbake: – Kjempesignering for både klubben og ligaen

Mathis Olimb har signert en fireårskontrakt med Vålerenga. Det bekrefter hovedstadsklubben overfor TV 2.

– Det er en kjempespennende signering for ligaen å få en av de største landslagsprofilene tilbake. Det er en kanonsignering for Vålerenga, men også for Fjordkraft-ligaen.

Det sier TV 2s hockey-ekspert Bjørn Erevik om Vålerengas nyervervelse.

Mathis Olimb har representert Vålerenga i to perioder tidligere, før han i 2007 ble utenlandsproff. De to siste sesongene har iskrigeren, som står med 101 landskamper, tilbragt i tyske Grizzlys Wolfsburg.

Etter 14/15-sesongen ble 35-åringen belønnet med «gullpucken» for sitt imponerende spill på landslaget og i Champions League med Frölunda, hvor han viste internasjonal toppklasse.

– En ledertype

Den teknisk eminente angrepsspilleren avslørte tidligere i år at han ikke utelukket en retur til Norge.

Frisk Asker og Vålerenga skal begge ha knivet om spilleren, som nå til slutt har valgt å signere for laget i kongeblått.

– De har åpenbart trukket det lengste strået i kampen med Frisk Asker og det er jo kjempebra for dem, sier Erevik.

SOLID: TV 2s hockey-ekspert Bjørn Erevik mener signeringen av Olimb vil styrke den norske hockey-ligaen.

– Hva tilfører Olimb?

– Han har vært utenlandsproff i veldig lang tid og har i tillegg store kvaliteter som spiller, samt innehar viktig erfaring i sluttspill. Han er en ledertype som kommer til å bety mye.

– Vi er utrolig glade

Frikk Juell, sportssjef i Vålerenga, er strålende fornøyd med signeringen.

– Samtalene har vært gode og klubbens nåværende og fremtidige ambisjoner samsvarer 100% med Olimb sine. Mathis drar med seg enormt med erfaring og profesjonalitet inn i laget, skriver Juell i en SMS til TV 2.

– Vi er utrolig glade for at Mathis vender hjem og velger Vålerenga.

Tidligere i mars besluttet Norges Ishockeyforbund (NIHF) at Fjordkraft-ligaen skulle avsluttes midt i sesongen som følge av koronapandemien og nedstengningen av Viken.

Konsekvensene av dette har ført til usikkerhet når det kommer til hvor lagene står foran den kommende sesongen.

Hockey-ekspert Erevik mener dagens signering likevel er et langt steg i riktig retning når det kommer til klubbens ambisjoner om å nå toppen.

– De har signert Espeland og nå Mathis. Det er to meget viktige signeringer som ikke blokkerer for utenlandskvoten. Men de ser vanvittig sterke ut hvis de får signert solide spillere fra utlandet også, sier Olimb.