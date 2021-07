Prest mistet jobben etter å ha sagt at alle Demokrater går til helvete

Et bispedømme i Wisconsin sparket fredag en prest, etter at han hadde kommet med en rekke utsagn om alt fra politikk til pandemi. Presten føler seg nå sensurert.

Pastoren James Altman må finne seg et nytt yrke.

Fredag fikk han sparken fra det katolske bispedømmet La Crosse i Wisconsin, ifølge AP.

Altman har i lang tid kommet med ulike kommentarer om alt fra korona til politikk.

Prøvd i over et år

Før presidentvalget i 2020 la Altman ut en video på YouTube. Der sa han at katolikker ikke kan være demokrater, og at alle som stemte på demokratene ville råtne i helvete.

På gudstjenester skal han ifølge CtvNews ha sagt at koronarestriksjoner og vaksineprogrammet er nazistiske.

I en uttalelse fra biskopen ved La Crosse, William Patrick Callahan, står det at bispedømmet har i lang tid jobbet med å få Altman til å moderere sine uttalelser.

– Bispedømmet har i over et år jobbet med å finne en løsning på den pågående offentlige bekymringen rundt Altman, står det i uttalelsen.

Callahan sendte en forespørsel til Altman om at han skulle trekke seg i mai.

Da tok Altman og leste opp forespørselen fra Callahan under en messe i kirken. Altman påsto at bispedømmet ville at han skulle trekke seg fordi han fortalte sannheten.

Vil ikke bli hysjet

I et intervju med det konservative nettstedet LifeSiteNews fredag sier Altman at han føler seg sensurert.

– Dessverre for det korrupte hierarkiet vil jeg ikke bli hysjet av noen. Jeg vil heller ikke bli påvirket av handlingene mot mine prestelige evner, sier Altman.

I en crowdfunding har Altman sine supportere samlet over 700 000 dollar. Altman har mulighet til å klage avgjørelsen inn til Kongregasjonen for kleresiet i Vatikanstaten.

De kan omgjøre sparkingen.